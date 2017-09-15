Google Haberler servisi bundan böyle çok küçük yerleşim yerlerindeki gelişmeleri de gösterecek. Servis bunun için gerekli bilgileri yerel blog yazarlarından veya okul gazetelerinden alacak.

İnternet devi, söz konusu özelliğe “Topluluk Güncellemeleri” adını verdi. Şirket, bu özellik sayesinde internet kullanıcılarının arka bahçelerinde olup bitenlerden haberdar olacağını belirtti.

Google son 1 yıllık dönem içinde Haberler servisinde ciddi yenilikler gerçekleştirdi. Servisin tasarımını değiştiren ve ortaya daha derli toplu bir görüntü çıkaran şirket, Yerel haber sekmesini de uygulamaya ekledi.

Google Haberler yeni özelliğini ilk etapta sadece ABD’de sunuyor

Topluluk Güncellemeleri’ne de Yerel sekmesi üzerinden erişilecek. Bu güncellemeler sayesinde kullanıcılar bulundukları yere dair daha fazla habere ulaşabilecek. Söz konusu güncellemeler ilk etapta sadece ABD’de ve İngilizce olarak gösterilecek.