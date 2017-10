Google Gmail iOS uygulamasını üçüncü taraf hesaplara açıyor

Google üçüncü taraf e-posta servislerini Gmail iOS uygulamasını eklemeyi mümkün kılan bu özelliği test ediyor. Bu gerçekleştiği takdirde Gmail, Apple’ın kendi uygulaması olan ve iOS cihazlarda varsayılan e-posta uygulaması olarak gelen Mail uygulamasının doğrudan rakibi hâline gelecektir. Ayrıca Spark ve Edison Mail gibi üçüncü taraf e-posta uygulamalarına karşı da güç kazanacaktır.

Google bir süredir Android telefonlarında üçüncü taraf e-posta hesaplarını eklemeye izin veriyor. Gmail’ın çoğu Android cihazında varsayılan, hatta bazen tek ön yüklü e-posta uygulaması olduğunu düşündüğümüzde, bu çok mantıklı geliyor. Ancak diğer e-posta hesapları için destek sunmak Google’ın iOS uygulamasına nasıl baktığını gösteriyor. Bu uygulama sadece Gmail hesaplarına erişim için en iyi yer olmakla kalmayacak, platformun da en iyi e-posta uygulaması olmaya oynayacak.

Apple iOS 10 ile birlikte kullanıcılara bazı uygulamaları ana ekrandan kaldırma imkanı tanımıştı. O uygulamalar arasında Mail uygulaması da bulunuyor. Ancak kullanıcıların iOS’te varsayılan uygulamaları değiştirmesine izin verilmiyor.

Gmail’ın Twitter hesabında belirtildiği gibi, kullanıcılar bu formu kullanarak beta programına katılabilirler. Tahmin edildiği üzere, yeni özelliği test etmek için Gmail’ın iOS uygulamasını hâli hazırda kullanmak, Gmail olmayan bir e-posta hesabına sahip olmak ve en az iOS 10 ile çalışan bir cihaza sahip olmak gerekiyor.

Calling Gmail iOS users! Help us test a new feature – check your non-Google accounts from the official Gmail iOS app https://t.co/qVG44ygii2 pic.twitter.com/WZlUDSOtWX

— Gmail (@gmail) October 17, 2017