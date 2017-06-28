Google Chromebook serisi dizüstü bilgisayarlarına yeni özellikler eklemek için hazırlıklarına devam ediyor. Gelen haberlere göre, şirket “Eve” kod adını taşıyan bir model geliştiriyor. Google Assistant ve parmak izi tarayıcısı, söz konusu modelde bulunduğu söylenen özellikler arasında öne çıkıyor. Dizüstü bilgisayarın Intel’in Kaby Lake işlemcilerinden birini taşıması ve gelişmiş bir izleme dörtgenine sahip olması da beklentiler arasında yer alıyor.

Söz konusu iddiaların kaynağı, Eve’in sürecini Chrome OS geliştiricileri tarafından bırakılan açık yorumlar üzerinden takip eden Chrome Unboxed sitesi. Site, Eve hakkındaki ilk kanıta geçtiğimiz ekim ayında ulaşmıştı. O günden bu yana cihaza dair pek çok ilginç detay gün yüzüne çıktı. 3:2 görüntü oranına sahip, 2400 x 1600 piksel çözünürlüklü döndürülebilen dokunmatik ekran, arkadan aydınlatmalı klavye ve kalem desteği söz konusu detaylar içinde öne çıkıyor.

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Ancak Google’ın bu Chromebook modelini geliştirip geliştirmediği ve bu modelin piyasaya çıkıp çıkmayacağı hâlâ belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz yıl da Google’ın “Kevin” kod adıyla bir Chromebook üzerinde çalıştığına dair haberler internete sızmıştı. Sonunda Kevin’in Samsung tarafından geçtiğimiz ocak ayında tanıtılan iki Chromebook’tan biri olduğu anlaşılmıştı. Samsung, her iki bilgisayar için de Google ile yakın çalışmıştı. Dolayısıyla hangisinin Kevin olduğu hâlâ belirsizliğini koruyor. Chromebook Pixel’den bu yana kendi markasını taşıyan bir dizüstü bilgisayar çıkarmayan Google’ın Eve için de başka bir şirketle birlikte hareket etmesi ihtimaller dahilinde yer alıyor.

Eve ile ilgili çok sayıda özellik sızsa da, bu özelliklerin uygulamasının nasıl yapılacağı hâlâ belirsizliğini koruyor. Chrome Unboxed, Eve’de Google Assistant’ı aktive etmek için bir tuş veya klavye kısayolunun bulunacağını ortaya çıkardı. Buna ek olarak, cihazın sesli bir komutla uyandırılabileceği konusunda da oldukça kuvvetli işaretlere rastlandı. Ancak Google Assistant’ın Chromebook üzerinde ne gibi işlevleri yetine getireceği hâlâ belirsizliğini koruyor.

Chrome Unboxed tarafından ortaya çıkarılan bir diğer özellik ise kullanıcıların Eve’nin ekranına iki defa dokunarak dizüstü bilgisayarı kapatabilmeleri oldu. Google benzer bir özelliği Chromebook Pixel’de ekranı aydınlatmak için kullanmıştı.

Eve Google Chromebook serisinde zirveyi temsil edecek gibi görünüyor

Chrome Unboxed tarafından ortaya çıkarılan bilgiler, Eve’in hem donanım hem de yazılım bakımında Chromebook serisinde zirveyi temsil edeceğini gösteriyor. Eve’in ne zaman ve nasıl kullanıcıların karşısına çıkacağı ise hâlâ belirsizliğini koruyor.