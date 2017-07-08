Google Blocks ile sanal gerçeklikte üç boyutlu nesneler oluşturun

Google’ın yeni bir sanal gerçeklik aracı var. Bunun sayesinde sanal gerçeklik (VR) ortamında rengarenk üç boyutlu modeller oluşturulabiliyor. Google Blocks adını taşıyan bu ücretsiz araç Oculus Rift ve HTC Vive ile kullanılabiliyor. Google Blocks’un önemli bir noktası ise başlamak için VR konusunda deneyimli bir kullanıcı olmak gerekmiyor. Acemi kullanıcılar da bir yandan eğlenirken bir yandan da güzel modeller çıkarabilirler.

Google’ın belirttiğine göre, günümüzde çekici sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik deneyimleri oluşturmak için karmaşık yazılımlara ve özel yeteneklere ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca üç boyutlu nesneleri iki boyutlu ortamlarda oluşturmak gerekiyor ki, beynimiz bu durumlarda bazen zorlanabiliyor. Bu nedenle Google, sanal gerçeklikte nesneler oluşturmanın daha kolay olacağını düşünmüş ve Blocks’u geliştirmiş. Bu VR uygulaması HTC Vive ve Oculus Rift kullanıcılarına istedikleri zaman kolaylıkla, güzel görünümlü üç boyutlu nesneler oluşturma fırsatı veriyor.

Google Blocks sadece 3D modeller için kullanılmayabilir. Aynı zamanda üç boyutlu sahnelere veya sanal gerçeklik dışında, nesneleri dışa aktarmak ve onları çevrim içinde görüntülemek için de bu uygulama kullanılabilir. Böylelikle Daydream VR ile görülebilir tarzda nesneler oluşturmak mümkün olacaktır. Ne var ki, Blocks şu anda sadece el kontrolleriyle kullanılan üst sınıf başlıklarda çalışıyor. Oculus Store ve Steam‘den bu uygulamayı indirmek mümkün.

Google’ın Blocks için açtığı sitede ise, diğer kullanıcıların oluşturduğu nesneleri görebilir, aynı zamanda bunların GIF animasyonlarını indirebilirsiniz.