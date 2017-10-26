Google Assistant’a çocuklara uygun 50’den fazla oyun ve aktivite eklendi

Google’ın dijital asistanı Google Assistant, çocukları eğlendirecek yeni oyun ve aktiviteler sunuyor. Ön izlemesi ekim ayının önceki günlerinde yayınlanan son güncelleme, çocuklara yönelik 50’den fazla oyun, aktivite ve hikaye barındırıyor. Söz konusu oyun ve aktiviteler, Android telefonlar ve Google Home üzerinde çalışacak.

Çocuklar bu oyunlara ve aktivitelere ebeveyn gözetimi olmadan, kendi başlarına da erişebilecek. Google bunun için Assistant’a çocuk seslerini de tespit edebilme özelliğini ekledi. Şirketten yapılan açıklamada, Assistant’ın artık çocukların seslerini de, tıpkı yetişkinlerin sesleri gibi, algılayabileceği belirtildi.

Dijital asistan bu sayede tepkilerini karşısındaki kişiye göre özelleştirebilecek. Bunun için çocuklara bir Family Link hesabının açılması gerekiyor. Family Link ile 13 yaşın altındaki çocuklar ebeveyn kontrolü altında Google hesaplarını kullanabiliyor.

Google Assistant ebeveynlerin eğlence yükünü azaltabilir

Google Assistant tarafından sunulan yenilikler, özellikle çocuklu aileleri sevindirecek gibi görünüyor. Basit ve eğlenceli dijital asistan yetenekleri, çocukları eğlendirmek için oldukça iyi bir yöntem olacağa benziyor. Google bu fırsatı değerlendiren ilk şirket olurken, Amazon’un üçüncü taraf çözümlerine karşı daha kullanışlı bir seçenek sunuyor.