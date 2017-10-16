Galaxy A5 ve A7’nin yeni modellerine ait taslaklar internete sızdı

Samsung önümüzdeki yıl piyasaya süreceği telefonlar için hazırlıklarına devam ediyor. Dolayısıyla söz konusu ürünlere dair dedikodu ve sızıntılarla karşılaşmaya şaşırmamak gerekiyor. Şirketin orta segmentte konumlanan popüler Galaxy A serisi telefonlarının yeni versiyonlarına dair dedikodular da son zamanlarda sıklıkla gündeme geliyor. Serinin Galaxy A5 (2018) ve Galaxy A7 (2018) ismini taşıması beklenen yeni modellerine ait taslaklar internete sızdı.

Bilgisayar ortamında hazırlanan üç boyutlu taslaklar sayesinde akıllı telefonları her açıdan görmek mümkün oluyor. Taslakların hazırlanmasında akıllı telefonların tasarımlarına dair dedikodu ve sızıntılardan yararlanılırken, OnLeaks rumuzlu ünlü Steve Hemmerstoffer duyumcu tarafından paylaşılmaları da güvenilirliklerini artırıyor.

Taslaklarda LED flaşın eksikliği göze çarpsa da, Hemmerstoffer bunun hazırlık sürecindeki bir hatadan kaynaklandığını ve cihazlarda LED flaşın bulunacağını belirtti. Çıkan dedikodularda her iki telefonda da Bixby tuşunun bulunacağı belirtilse de, taslaklarda bu tuşun yer almaması dikkat çekiyor.

Galaxy A5 (2018) ve Galaxy A7 (2018) 1 of 13

Galaxy A serisinin yeni üyelerinin taşıyacağı bileşenler konusunda da etrafta çeşitli dedikodular dolaşıyor. Samsung’un her iki telefona da Exynos 7885 işlemci yerleştireceği ve bu işlemciye 4 GB RAM’in eşlik edeceği söyleniyor. Güney Koreli şirketin Sonsuz Ekran’ı Galaxy A serisine taşıması da beklentiler arasında yer alıyor. Bu da hem A5’in hem de A7’nin önünde fiziksel bir tuş bulunmayacağı anlamına geliyor.

Galaxy A5 5.5 inç, Galaxy A7 ise ise 6 inç ekranla gelebilir

Dedikodulara göre, Galaxy A5 5.5 inç, Galaxy A7 ise 6 inç ekran taşıyacak. Her iki akıllı telefonun da 2160 x 1080 piksel ekran çözünürlüğüne sahip olacağı söyleniyor. Kenara yerleştirilmiş hoparlör, 3.5 mm. kulaklık jakı ve USB-C girişi gibi unsurlar da taslaklarda görülüyor. Samsung’un yeni Galaxy A serisi telefonlarını 2018’in başlarında tanıtması bekleniyor.