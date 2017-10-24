Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone X’a yönelik yüksek talebi karşılamakta sıkıntı yaşamasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Çeşitli kaynaklardan gelen güncel rakamlar da bu beklentiyi kuvvetlendiriyor. Apple’ın bir numaralı üretim ortağı Foxconn iPhone X üretimi konusunda 2017 için öngörülen sayının altında kalacak gibi görünüyor.

Apple ürünleriyle ilgili isabetli öngörüleriyle tanınan KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, Foxconn’un tesislerinden 2017’nin sonuna kadar 30-35 milyon iPhone X çıkmasını beklediğini dile getirmişti. Ancak KGI Securities tarafından yayınlanan son raporda bu sayı 25-30 milyon olarak gösteriliyor.

Foxconn iPhone X üretiminde 2018 ile birlikte tempoyu yükseltebilir

KGI Securities’in raporunda iPhone X bekleyenleri sevindirecek bilgiler de yer alıyor. Araştırma şirketi, 2018’in ilk çeyreğiyle birlikte iPhone X’un sevkiyat rakamlarında yüzde 50’lik bir artış bekliyor. Apple’ın telefonda kullandığı 3D modüllerini üreten LG Innotek ve Sharp’ın 2017’nin son iki ayında gaza basması ve bununla birlikte 2018 ile birlikte iPhone X sevkiyatlarının artması öngörülüyor.

Tayvan medyasında yer alan haberlere göre, Sharp 3D modülünün üretiminde General Interface Solutions (GIS) isimli şirketten yardım alıyor. GIS, entegre dokunmatik ekran çözümleri konusundaki uzmanlığıyla ün kazanmıştı. Bu destek sayesinde bileşen tedariğindeki sıkıntıların azalmasıyla birlikte Foxconn iPhone X üretiminde vitesi yükseltebilir.