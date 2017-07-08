Chrome OS’e dokunmatik ekran uyumlu bir masaüstü geliyor

Google Chrome OS’i dokunmatik ekranlarla daha kolay kullanılacak hâle getirmek için çeşitli değişiklikler yapıyor. Engadget tarafından ortaya çıkarılan yeni bir video, daha büyük değişikliklerin yolda olduğunu gösteriyor.

Videoda yeniden tasarlanmış Chrome OS masaüstü ortamı görünüyor. Burada Android’dekine benzer bir uygulama çekmecesi ve arama çubuğu dikkat çekiyor. Yeni unsurlar geleneksel görev çubuğunun tepesine yerleştiriliyor, böylelikle Chromebook’u bir izleme dörtgeni veya klavyeyle kullanmak da hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Ancak dokunmatik ekranla çalışıyorsanız, Google arama kutusuna dokunarak veya parmağı yukarı doğru çekerek tüm uygulamalara erişim mümkün olacak. Tavsiye edilen beş uygulama ise dock bölümünde sürekli görünecek, bunları açmak daha da kolay ve hızlı olacak.

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Yeniden tasarlanmış bu masaüstü Chrome OS’in beta öncesi sürümlerinin dağıtıldığı “canary” kanalı üzerinden yayınlandı. Ancak bu sürümlerin henüz geliştirme aşamasında olduğunu ve yoğun hatalar barındırabileceğini belirtmek gerekiyor. Yani, eğer yeni tasarımı denemek isteyen, ancak Chromebook’u da ana bilgisayar olarak kullananların pek acele etmemeleri, Google’ın bu özelliği daha kararlı sürümde sunmasını beklemeleri gerekiyor.

Bu güncelleme Google’ın dokunmatik ekran desteği noktasında yaptığı en büyük değişikliklerden bir tanesi olma özelliğini taşıyor. Şirket geçen yıl “hibrit” mod eklemiş ve butonların aralarını, herbirine daha kolay tıklatılacak şekilde genişletmişti. Her ne olursa olsun, Chromebook hâlâ fare ile kullanıma odaklanan bir görünüm taşıyordu. Yeni nesil kullanıcı arayüzü ise hem dokunmatik ekranlı Chromebook’ların sayısının arttığı hem de Android uygulamalarının platforma eklendiği bir zamanda, değişiklikleri yansıtan bir gelişim olacak.