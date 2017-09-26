Yalan haber konusu, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinden bu yana Amerikan kamuoyunun önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. The Washington Post’ta yer alan bir haber, yalan haber ve politik dezenformasyon konusunun siyasetçileri çok daha önce korkutmaya başladığını gösteriyor. Habere göre, eski ABD Başkanı Barack Obama Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’i kenara çekerek konuya ilişkin endişelerini dile getirmiş.

İkili arasındaki diyalogun ABD başkanlık seçimlerinden birkaç gün sonra gerçekleştiği söyleniyor. Obama’nın söz konusu konuşmada Facebook ve devlet bir şey yapmadığı takdirde yalan haber konusunun bir sonraki seçimde daha endişe verici bir hâl alabileceğini dile getirdiği belirtildi. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, seçimden sonra yaptığı açıklamada sosyal ağın sonuçları etkilediği iddiasını “çılgınca” olarak nitelemişti.

Zuckerberg’in Obama ile olan diyalogunda yalan haberlerin yol açtığı problemleri kabul ettiği belirtildi. Facebook CEO’sunun sorunu çok büyük olarak görmediği, ancak çözümünün de kolay olmadığına inandığını söylediği de gelen bilgiler arasında bulunuyor.

Barack Obama ve Mark Zuckerberg Peru’da görüşmüş

Barack Obama ve Mark Zuckerberg arasındaki görüşme, Peru’nun başkenti Lima’da gerçekleşti. Kaynaklar ikili arasındaki görüşmenin ardından Zuckerberg’in yalan haber konusunu biraz daha ciddiye almaya başladığını belirtiyor.