Baidu sürücüsüz otomobil platformu için işbirliklerine devam ediyor

Çinli internet devi Baidu sürücüsüz otomobil platformunu inşa etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalarda otomobilin A noktasından B noktasına güvenli biçimde gitmesini sağlamak büyük önem taşıyor. Şirket bu noktada ihtiyaç duyduğu verilere erişmenin yolunu ise yeni bir işbirliğinde buldu.

Çin’in devlet destekli özel ulaşım servisi Shouqi ile işbirliğine giden Baidu, yeni iş ortağına kapsamlı bir hizmet sunacak. Hem mevcut hem de sürücüsüz otomobiller için destek sağlayacak olan şirket, otonom platformu Apollo’yu ve yapay zekâ platformu DuerOS’u da Shouqi’nin kullanımına açacak. Bunun karşılığında Shouqi de Baidu’ya yüksek hassasiyetli harita bilgileri sağlayacak.

Baidu’nun neden bu tarz bir işbirliği içinde olduğunu anlamak zor değil. Çinli internet devi, sürücüsüz otomobil teknolojisine büyük yatırım yapıyor. Şirketin önünde sözlerini yerine getirmek için de fazla zaman bulunmuyor.

Baidu sürücüsüz otomobil teknolojisi için iddialı hedeflere sahip

Baidu sürücüsüz otomobil teknolojisi için oldukça iddialı hedeflere sahip. Şirket önümüzdeki yıl itibarıyla otonom otobüs üretimine başlamayı planlıyor. Dördüncü seviyede otonomiye sahip araçların üretiminin ise 2021 itibarıyla başlaması hedefleniyor. Baidu bunun için başka bir Çinli şirket olan BAIC ile işbirliği yapıyor.