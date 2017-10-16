Baidu sürücüsüz otomobil üretiminde 2019’da gaza basmayı planlıyor

Çinli internet devi Baidu, tıpkı ABD’deki muadilleri gibi, yıllardır otonom araç teknolojisi üzerine araştırmalar yapıyor. BMW ile işbirliğinden vazgeçen şirket, rotasını başka şirketlerle yapılacak işbirliklerine çevirdi. Apollo adını taşıyan sürücüsüz otomobil programı için Nvidia ile güçlerini birleştiren şirket, iş ortaklarının arasına bir yenisini daha ekledi. Baidu sürücüsüz otomobil üretimi için yine kendisi gibi Çin merkezi olan BAIC ile birlikte çalışacak.

BAIC, Baidu’nun otonom sürüş teknolojisini taşıyan otomobillerin geniş ölçekli üretimine 2019’da başlayacak. Bu işbirliği çerçevesinde ilk olarak üçüncü seviye otonom araçlar üretilecek. 2021’de ise dördüncü seviye otonom araçların üretimi başlayacak.

Söz konusu seviyeler, otomobillere tam anlamda bir otonomi sağlamıyor. Pek çok üreticinin hayalindeki direksiyonsuz, robot otomobiller için beşinci seviyeye çıkmak gerekiyor. Nvidia, yeni yapay zekâ bilgisayarının söz konusu otomobilleri yönetmeye yetkin olduğunu iddia ediyor. Pek çok üretici, uzun vadede dördüncü ve beşinci seviyeye çıkmayı hedefliyor.

Baidu sürücüsüz otomobil projesi için yol haritasını hazırladı

Baidu sürücüsüz otomobil projesi için çıkarttığı yol haritasının ana hatlarını da kamuoyuyla paylaştı. Şirket, 2018’in sonu itibarıyla Apollo sürücüsüz otomobil bağlantı özelliklerini ve DuerOS dijital asistanını taşıyan BAIC markalı otomobillerin yola çıkmasını planlıyor. Baidu ve BAIC, bulut tabanlı bir ekosistem oluşturmak için de birlikte çalışacak.