Asus ZenFone 3 Zoom çift arka kamerası ve büyük piliyle dikkat çekiyor

Asus ZenFone Zoom, görsel açıdan pek de başarılı bir telefon değildi. Cihazın ön tarafı yeterince çarpıcı olsa da, deriyle kaplı arka panelden çıkıntı yapan plastik disk tuhaf bir görüntü oluşturuyordu. Bunun faydası ise 3x optik zoom ile uzaktaki detayların bile yakalanabilmesiydi. Bu cihazın büyük ölçüde farklı bir yaklaşımla tasarlanmış halefi Asus ZenFone 3 Zoom, CES 2017’de tanıtıldı.

Arka paneldeki yuvarlak çıkıntı, yeni telefonda ortadan kalkıyor. Bu çıkıntının yerini iPhone 7 Plus’ı hatırlatan çift kameralı bir kurulum alıyor. Bu lenslerden biri f/1.7 diyafram genişliğine sahip, 25 mm. geniş açılı bir lens. 59 mm.’lik ikinci lens ise 2.3x optik zoom imkanı sunuyor. Tıpkı iPhone 7 Plus’ta olduğu gibi, kullanıcılar ZenFone 3 Zoom’da da netliği artırmak adına iki kamera arasında geçiş yapabilecek.

Her iki kamera ile de 12 megapiksel çözünürlüklü fotoğraflar çekilebiliyor. Asus, geliştirilmiş “TriTech+” otomatik odaklama sistemiyle fotoğraflarda keskinlik vadediyor. Bu sistemde çift piksel faz tespitli otomatik odaklama (PDAF), nesne takip edebilen otomatik odaklama ve yenilenmiş lazer odaklama gibi özellikler bulunuyor.

Asus’un yeniliklerinden biri olan “SuperPixel” teknolojisi ise ISO seviyelerini otomatik olarak ayarlama ve fotoğraflardaki gürültüyü azaltma gibi imkanlar sunuyor. Asus’un açıklamasına göre, bu sistem ZenFone 3 Zoom’a iPhone 7 Plus’tan 2,5 kat daha fazla ışık hassasiyeti sağlıyor.

Asus ZenFone 3 Zoom Qualcomm Snapdragon 625 işlemci barındırıyor

Asus ZenFone 3 Zoom, tıpkı ZenFone 3 ailesinin diğer üyeleri gibi, Qualcomm Snapdragon 625 işlemci barındırıyor. Bu yonga seti en gelişmiş model olmasa da, 5000 mAh kapasiteli pilin sağladığı uzun pil ömrünün biraz daha artırılmasına katkıda bulunuyor. Asus, telefonun bekleme modunda 42 gün boyunca açık kalabileceğini vadediyor. Pilin büyüklüğü, telefonun diğer telefonları şarj etmek için bir “power bank” olarak kullanılmasını da mümkün kılıyor.

Asus ZenFone 3 Zoom’un depolama alanı seçenekleri ve fiyatına dair bilgiler henüz gün yüzüne çıkmış değil. Telefon, önümüzdeki ay itibarıyla raflardaki yerini alacak. Asus’un ZenFone 3 Zoom ile ilgili yeni bilgileri Barselona’da gerçekleştirilecek 2017 Mobil Dünya Kongresi’nde açıklaması muhtemel görünüyor.