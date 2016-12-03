ASUS’un geçtiğimiz yaz başında Tayvan’ın başkenti Taipei’de tanıtımını gerçekleştirdiği yeni ZenFone 3 Android telefonlar birkaç aydır büyük bir merakla bekleniyordu. Nihayet bu telefonları Türkiye’de de görmeye başlıyoruz. Öncelikle giriş seviyesi model ZenFone 3’ün 32 GB dahili hafıza ve 3 GB RAM’li versiyonu satışa sunuldu. Bunu diğer versiyonlar da izleyecek.

Teknoblog’a ise bu telefonun 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızalı, ilerleyen zamanlarda çeşitli kanallar üzerinden satışa sunulacak ZE552KL modeli geldi. Biz de kutu açılışını birlikte gerçekleştiriyor ve ilk turu birlikte atıyoruz.

Asus ZenFone serisinin her versiyonuyla birlikte farklı bir şeyler deniyor, çıtayı biraz daha yükseğe taşıyor. ZenFone 3’ün diğer versiyonlarını görme şansına erişmedik, ancak test için gelen telefonun seleflerine göre daha çekici ve üst sınıf telefon havasını taşıdığını söyleyebiliriz. Metal gövdeyi önde ve arkada Corning Gorilla Glass ekran camları tamamlıyor. Yuvarlatılmış köşeleri ve yine kavisli kenar profili sayesinde 5.5 inç ekranlı bu telefonu kavramak ve kullanmak rahat görünüyor.

5.5 inç ekran Full HD çözünürlüğe sahip ve parlaklığı da epey yüksek seviyede. Snapdragon 625 işlemcinin performansıyla ilgili düşüncelerimizi incelemeye saklayalım. Pil performansı için de aynı şekilde. Telefonda Android 6.0 Marshmallow yüklü olarak gelirken bunun üstünde ASUS’un Zen UI kullanıcı arayüzünü görüyoruz. Bu kullanıcı arayüzü birçok uygulamayla yüklü olarak gelirken, kurulum esnasında bir o kadar uygulama için de yükleme tavsiyesinde bulunuluyor. Eğer isterseniz, yüklü olan uygulamaları kaldırabilirsiniz. Yüklenen her uygulama için ekranın altında bir pencere çıkması pek hoş bir deneyim olmuyor.

Telefonun arkasında 16 megapiksel, lazer otomatik odak sistemini de barındıran bir kamera var. Önde de 8 megapiksellik ikinci bir kamera mevcut. Kamera epey yakına odaklayabiliyor gibi görünüyor. Bu arada kamera arayüzü de epey kullanışlı görünüyor ve fotoğrafları hızlı şekilde çekiyor.

ZenFone 3’ün arkasında parmak izi okuyucusu da mevcut. Başka üreticilerden farklı olarak bu okuyucu dikdörtgen boyutlarında ince ve uzun bir şerit şeklinde tasarlanmış. Bunun da performansına ve ne gibi imkanlar sunduğuna incelemede yer vereceğiz.

ZenFone 3’ün altında USB-C portu bulunuyor. Doğal olarak kutusundan da USB-C uçlu bir USB kablosu çıkıyor. Kulaklıklar da topuzlu, kulak yolunu tamamen kapatan, görünümü de hayli şık görünen kulaklıklar. Bunun performansını da incelemede bulacaksınız.

ASUS ZenFone 3’ün kutusundan çıkanları yukarıdaki videoda bulabilirsiniz. Söylediğimiz gibi, detaylı inceleme de çok yakında Teknoblog’da olacak.