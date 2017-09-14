Apple Watch Series 3, geçtiğimiz salı günü yeni iPhone’lar ve Apple TV 4K ile birlikte tanıtılmıştı. Cupertino merkezli şirket, söz konusu etkinlikte Apple Watch’un dünyanın en çok satan saati olduğunu da duyurmuştu.

Apple saat pazarındaki dönüştürücü etkisini, üçüncü nesil akıllı saatiyle de sürdüreceğini şimdiden ortaya koydu. Yeni Apple Watch’un tanıtılmasının ardından İsviçreli saat üreticisi Swatch’un hisseleri yüzde 4.5 oranında değer kaybetti. Bu kayıp şirketin piyasa değerinde 1 milyar dolarlık bir düşüşe neden oldu.

Analistler, Swatch hisselerindeki bu değer kaybının sürmesini öngörüyor. Business Insider sitesinde yer alan haberde yatırımcıların hisse opsiyonlarından vazgeçmeye başladığı ve bu vazgeçişin sürmesi durumunda yaşanan değer kaybının da devam edeceği belirtildi.

Analistler, Swatch’un üst segment mekanik saatlerinin satışlarının yeni Apple Watch’tan etkilenmesini beklemiyor. Ancak şirketin giriş seviyesi ve orta segment saat satışlarının Apple Watch’un etkisiyle düşmeye devam etmesi öngörülüyor.

Apple Watch Series 3 LTE bağlantı özelliği de sunuyor

Yeni nesil Apple Watch, iki farklı versiyonla gün yüzüne çıktı. Bu versiyonlardan biri kullanıcılara LTE bağlantı seçeneğini de sunuyor. Diğerinde ise sadece GPS özelliği bulunuyor.