14 Şubat Sevgililer Gününe şunun şurasında sadece birkaç gün kaldı. Eğer hâlâ bir plan yapmadıysanız, ne yapacağınızı bilmiyorsanız, Apple’ın sanal asistanı Siri’den birtakım ipuçları veya yardım alabilirsiniz. Üstelik bunun için çok fazla zaman harcamanıza gerek yok. Sadece 10 dakika size yetecektir.

İşte Apple Siri’yle 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlıkları için yapabilecekleriniz:

1. Bir anımsatıcı kurun ve Siri’den 14 Şubatta çiçek almanızı hatırlatmasını isteyin. 2. iMessage’da yeni tam ekran kalp efektiyle sevgilinize içten bir “Görüşmek üzere!” mesajı gönderin ya da kendi el yazınızla yazıp Digital Touch ile öpücükler veya kalp atışı ekleyin. Bu arada iMessage; Sevgililer Günü, Aşk, Sevgi, Kalp temalı sticker paketleri ile bu özel gün için zengin içerikler sunuyor. 3. Yeni bir yüzük gibi heyecan verici haberleri sevdiklerinizle paylaşırken efektlerden yararlanın. Görünmez mürekkeple bir fotoğraf gönderin, mesaj yalnızca kullanıcı dokunduğunda görünür olsun. 4. Siri’ye “Aşk nedir?” veya “Aşka inanıyor musun?” ya da “Gerçek aşkı ne zaman bulacağım?” gibi sorular sorarak ilişki tavsiyeleri alın. 5. Dışarıda kutlama yapacaksanız; Apple’ın Harita uygulamasıyla yakındaki restoranlara göz atın. 6. Apple’ın Harita uygulaması veya Siri ile Uber çağırarak sevgilinizi evinden alın ve birlikte bir şeyler içmeye gidin. 7. Önceden Fotoğraflar’da otomatik bir Anı Filmi hazırlayın, müzik, başlık ve sinematografik geçişlerle zenginleştirin ve paylaşmadan önce istediğiniz değişiklikleri yapın. 8. Siri’ye 2017’nin en iyi aşk şarkısını sorun ve Apple Music’te bir çalma listesi hazırlayın. Veya Siri’ye “Romantik bir liste çal.” deyin.

Apple’dan 14 Şubat Sevgililer Günü hediye tavsiyeleri

Apple Sevgililer Günü için özel hediye tavsiyeleri de sunuyor. Tabii ki, bu tavsiyeleri kendi ürünleri oluşturuyor:

9.7 inç iPad Pro

iPad Pro ile en sevdiğiniz kişiye en harika üretkenlik ve yaratıcılık hediyesini verebilirsiniz. Sevgiliniz daha fazla parlaklık, daha geniş renk yelpazesi, daha az yansıtma ve beyaz dengesini dinamik olarak ayarlayan True Tone ekran teknolojisini sunan gelişmiş Retina ekrana bayılacaktır. Yüksek performans sunan iPad Pro, dört hoparlörlü ses sistemi sayesinde istediğiniz yerde sevgilinizle film izlemenin tadını çıkarmanızı sağlayacaktır. Apple Pencil ve Smart Keyboard gibi aksesuarlar sayesinde iPad Pro ile yapabileceklerinin sınırıda ortadan kalkıyor. Gümüş, uzay grisi, altın ve roze altın renk seçenekleriyle sunuluyor.

iPad mini 4

iPad mini 4, tek eliyle tutabileceği bir iPad isteyen herkes için mükemmel bir hediye gibi görünüyor. Küçük ama güçlü bir cihaz olan iPad mini 4, 7.9 inç Retina ekrana, hızlı ve akıcı bir deneyim sunan 64 bit A8 işlemciye ve gün boyu kullanım için 10 saatlik pil ömrüne sahip. Gümüş, uzay grisi ve altın renk seçenekleriyle sunuluyor.

Apple Music’ten aşk albümleri

Sezen Aksu, Stevie Wonder, Adele’den Aşk şarkıları; Elton John, Michael Buble, Halil Sezai’den Aşk Kokan Albümler, En iyi Türkçe Aşk Şarkıları; ayrıca sevgilisi olmayanlar için listeler ve çok daha fazlası Sevgililer Günü için Apple Music’te kullanıcıları bekliyor.

AirPods

AirPods, en yeni teknolojik aygıtlara sahip olmayı seven sevgiliniz için en mükemmel hediye olabilir. AirPods’u tüm Apple aygıtlarıyla birlikte kullanmaya başlamak için kutusundan çıkarıp iPhone’da beliren “bağlan” düğmesine basmak yeterli oluyor. AirPods kulağınıza taktığınız anda açılıyor, konuştuğunuzda sesinizi net bir şekilde iletiyor. Bu da sevdiklerinizle telefonda konuşmak veya Siri ile yakında bir çiçekçi bulup çiçek siparişi vermek için harika bir teknoloji olduğu anlamına gelir. Kablolara dolaşmadan birbirinize sarılıp birlikte müzik dinleyebilirsiniz. AirPods tek bir şarjla 5 saate kadar dinleme süresi sunuyor ve şarj kutusu AirPods?unuzu tekrar tekrar şarj edebilmenizi sağlıyor. Böylece, toplam 24 saatten fazla dinleme süresi elde ediliyor.

MacBook

Altın ve roze altın renk seçenekleriyle gelen MacBook, Apple’ın belirttiğine göre, hem değerli taşlar gibi parıldayan bir güzellik hem de inanılmaz performans ve kullanım özellikleri sunuyor. 13,1 mm kalınlıklı ve 0,9 kg ağırlıklı bir gövdeye sahip olan MacBook, şimdiye kadarki en hafif ve en kompakt Mac dizüstü bilgisayar olma özelliğini taşıyor. Köşeden köşeye camdan oluşan 12 inç Retina ekranda canlı görüntüler sunuyor.

Apple Watch

Bu sevgililer gününde sevgilinize sağlıklı bir hayat için aktif, motive ve bağlantıda kalmasına yardımcı olacak harika özelliklerle dolu bir saat hediye etmek isterseniz, Apple Watch’u bir düşünün.