Apple Music’te nostalji rüzgarları esiyor

Apple Music‘te anılarını tazelemek isteyenler için özel bir başlık açıldı. “Nostalji Zamanı” adını taşıyan bu başlık altında, geçmişten müzikler keşfetmek isteyenlere, Türk müzik tarihinin unutulmaz sanatçılarının klasiklerinden oluşan nostaljik bir koleksiyon sunuluyor.

Apple’ın belirttiğine göre, “Nostalji Zamanı” odasında bugüne kadar dijital olarak hiçbir platformda yayımlanmamış Odeon Taş Plakları müzikseverlerin beğenisine sunuluyor. Bu keyifli oda 3 bölümden oluşuyor.

İlk Kez Burada Dinle başlığında daha önce sadece plak formatında bulunabilen, şimdiyse ilk defa dijitalde yer alacak içerikler Apple Music ile kullanıcılarla buluşuyor. Apple, bu albümlerin ilk defa ve sadece iTunes ve Apple Music kullanıcıları tarafindan dinlenebileceğinin altını çiziyor.

45’likler başlığı altında ise daha önce dijitalde yer alan şarkılar ilk kez EP formatında Apple Music’te yer buluyor. Ayrıca tüm bu içeriklerden oluşturulmuş editoryal çalma listeleri de Nostalji Zamanı odasında bulunuyor.

Projede Adnan Varveren, Afif Tekir, Ahmet Üstün, Ajda Pekkan, Ayferi, Cantekin (Yalçın Ateş Orkestrası), Çetin Akcan (Yankılar 7 Orkestrası), Daniela, Erol Büyükburç, France Reynac, Füsun Önal, Güneri Tecer, Hafız Fahri, İbrahim Özgür (Park Otel Orkestrası), İlhan Feyman Ork., Kemani Ama Recep, Los Alcarson, Malatyalı Fahri Kayahan, Mavi Işıklar, Meçhul Kadın, Neşe Karaböcek, Nezahat Bayram, Nil Demirhan, Nurettin Çamlıdağ, Okyay, Öztürk Serengil, Rüçhan Çamay, Sevim Tanürek, Şecaattin Tanyerli, Yıldırım Gürses, Nesrin Sipahi gibi sevilen sanatçıların eserleri yer alacak.

Geçtiğimiz günlerde 30 milyon paralı abone sayısına ulaştığı açıklanan Apple Music, 40 milyondan fazla şarkıdan oluşan bir arşivi bünyesinde barındırıyor. Apple’ın müzik dinleme servisi, eklenen bu yerli içeriklerle Türk müziği severlerine de daha kapsamlı şekilde hitap ediyor.