Apple Music yöneticisi Jimmy Iovine, müzik dergisi Billboard‘a verdiği röportajda Apple’ın internet üzerinden müzik dinleme servisinin 30 milyon paralı abone sayısına ulaştığını açıkladı. Son olarak haziran ayında abone sayısı 27 milyon olarak açıklanmıştı.

Apple Music, 60 milyon paralı abone sayısını geride bırakan Spotify’ın yarısı kadar abone sayısına ulaşmış oldu. Bu arada Spotify’ın 80 milyon kadar da para ödemeyen, ücretsiz ve reklamlı servisini kullanan kullanıcısının bulunduğunu belirtmek gerekiyor. Apple ise müzik dinleme servisinin ücretsiz ve reklamlarla desteklenen bir versiyonunu sunmuyor. Bunun yerine ilk üç ay boyunca Apple Music’i ücretsiz deneme fırsatı sunuyor. Bu da Spotify’ın abonelerine sunmadığı türden bir teklif olarak dikkat çekiyor.

Apple ekim ayında başlayacağı yeni reklam kampanyasıyla müzik dinleme servisinin yoğun bir tanımını yapmayı planlıyor. Ayrıca şu anda yurt dışında Apple Watch’un, Apple Music deneyimini anlatan reklamı da gösteriliyor.

Apple’ın 12 Eylül’deki etkinliğinde Apple Watch Series 3’ü tanıtırken gösterdiği gibi, bu yeni nesil akıllı saatin LTE destekli versiyonu, bağımsız hücresel bağlantı özelliği sayesinde Apple Music kütüphanesinde bulunan 40 milyon şarkıyı doğrudan saat üzerinden dinleme imkanı sunuyor.

Bu arada Apple Music’e olan talebin artırılması için sanatçılarla ve onların hayranlarıyla yakın ilişkiler kuruluyor. Belgeseller ve röportajlar gibi özel içerikler hazırlanıyor. Tüm bu çabaların Spotify ile aradaki farkı kapatmaya yetip yetmeyeceğini zamanla göreceğiz.