Sony bir açıklama yaparak, Sony Interactive Entertainment biriminin başkanlığını ve CEO’luğunu yürüten Andrew House’un şirketten ayrılacağını açıkladı. 27 yıldır Sony’de görev yapan House, koltuğunu başkan yardımcısı John Kodera’ya devredecek.

52 yaşındaki House, 2017’nin sonuna kadar Sony’de başkan olarak görev yapmayı sürdürecek. Sony’nin PlayStation kolunu bir dönüşümden geçiren tecrübeli yönetici, şirketi oyun endüstrisinde zirveye taşımıştı. House’un stratejisini oluşturduğu ve çıkışını yönettiği PlayStation 4, toplamda 78 milyon satış rakamına ulaşmayı başarmış durumda. House’un görev süresi boyunca PlayStation 4, satış konusunda Xbox One’ı üçe katladı.

Andrew House, Sony macerasına bundan 27 yıl önce başlamıştı. Tecrübeli yönetici, orijinal PlayStation için görev yapmaya başlamadan önce şirketin kurumsal iletişim ekibinde çalışmıştı. House’un akıllara kazınan son başarılı ürünü ise PlayStation VR sanal gerçeklik başlığı olmuştu. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen PlayStation VR, 1 milyon satış rakamını aşmayı başarmıştı.

Andrew House: Yeni hedeflerin peşinden koşacağım

Andrew House, ayrılık kararının duyurulmasının ardından bir açıklama yaptı. House, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “PlayStation 20 yıldan uzun bir süre boyunca yaşamımın en büyük parçalarından biri oldu. Rekor kıran başarılara imza attık. Ancak artık benim için yeni hedeflerin peşinden koşma zamanı gelmiş gibi görünüyor.”