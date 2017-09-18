Amazon’u Türkçe olarak kullamak isteyenler için Amazon.de’nin mobil uygulamasında Türkçe dil desteği sunulmaya başlandı. Mobil uygulamada sipariş ve kargo bilgilerinin yanı sıra gezinti menüsü, yardım sayfaları ve milyonlarca ürün adına da Türkçe olarak ulaşılabiliyor.

Uygulamayı iOS veya Android cihazınıza kurduktan sonra, mevcut Amazon hesabınızla giriş yaparak anında alışverişe başlayabilirsiniz. Uygulamanın dilini değiştirmek için, öncelikle uygulama ekranının sol üst köşesinde bulunan “Ana Menü” alanına dokunarak menüye ulaşmanız gerekiyor. Daha sonra “Ayarlar” menüsünde bulunan “Ülke ve Dil” seçeneklerine dokunarak alışveriş yapmak istediğiniz ülkenin sitesini ve desteklenen diller arasından kullanmak istediğiniz dili seçebilirsiniz.

Alışveriş sitesinin belirttiğine göre, Amazon.de mobil alışveriş uygulamasını kullanan müşteriler, geniş bir ürün yelpazesinden ve Amazon’un hızlı ve güvenilir lojistik ağı ile sunduğu teslimat hizmetinden yararlanabilecekler. Türkçe dil seçeneği; masaüstü tarayıcılar, cep telefonları ve tabletlerde destekleniyor. Tercih edilen dil seçeneği, müşteri profilinde saklanabilir ve müşterilerin siteyi veya uygulamayı her kullandıklarında dil tercihlerini yeniden değiştirmeleri gerekmeyecek.

Amazon.de web sitesi 2015 yılında İngilizce, 2016 yılında ise Felemenkçe, Lehçe ve Türkçe dil seçeneklerini müşterilerinin hizmetine sunmuştu. Mobil alışveriş uygulamasına yakın zamanda eklenen İngilizce ve Felemenkçenin ardından müşteriler artık Türkçe ve Lehçe dil seçeneklerini de kullanabilecek. Türkçe dil desteği, müşterilere daha bilinçli alışveriş yapma olanağı sağlarken, her ölçekten satıcıya Türk müşterilere ulaşarak işlerini uluslararası mecraya taşıma şansı sunuyor.

Amazon Shopping App adlı alışveriş uygulamasını Google Play veya Apple App Store‘dan ücretsiz indirebilirsiniz.