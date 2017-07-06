Alibaba Tmall Genie ile Amazon Echo’yla rekabete girecek

Çin merkezli Alibaba dünyanın en büyük e-ticaret siteleri arasında yer alıyor. Alibaba’nın bu alandaki en güçlü rakibi ise Amazon. Alibaba Tmall Genie adını taşıyan akıllı hoparlörüyle Amazon ile arasındaki rekabeti başka bir alana taşıyor.

Tmall Genie, Amazon’un akıllı hoparlörü Echo’ya rakip olma amacıyla ortaya çıkan en son ürün oldu. Echo’da Alexa’nın yürüttüğü akıllı asistan görevini Tmall Genie’de AliGenie isimli sesli asistan üstleniyor. Akıllı ev kontrolü, hava durumunu ve haberleri takip etme ve çalan müziği yönetme gibi eylemler AliGenie’ye verilen komutlarla gerçekleştirilebiliyor. Bu komutları aktive etmek için Çincenin Mandarin lehçesinde “Tmall Genie” demek yeterli oluyor. Tmall Genie sayesinde Alibaba’nın alışveriş sitesi Tmall üzerinden sipariş de verilebiliyor.

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Tmall Genie tasarımı itibarıyla da Amazon Echo’ya benziyor. Silindir formundaki hoparlörün alt kısmında sesli asistan aktive edildiğinde aydınlanan bir halka bulunuyor.

Alibaba Tmall Genie için kısıtlı bir beta programı uyguluyor

Kısıtlı bir beta programı çerçevesinde satışa sunulan Tmall Genie için 499 yuan (265 TL) ödemek gerekiyor. Programa kayıt yaptıranlar arasından seçilecek kişilere ay ortası itibarıyla satın alma işlemlerini tamamlamaları için bildirim gönderilecek. Hoparlörün sevkiyatı ise 17 Temmuz itibarıyla başlayacak.