Yurt dışından elektronik ticaret yoluyla alınacak ürünler için gümrük muafiyetinin 75 avrodan 30 avroya düşürülmesinden hemen sonra, yine yırt dışından satın alınan ürünleri ilgilendiren bir resmi karar geldi. Yurt dışından alınan telefonlar, bilgisayarlar, televizyonlar, uydu alıcıları gibi cihazlar için alınacak ücretler Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayınlanan karara göre ticari amaç dışında yurt dışından getirilen TV, radyo, bilgisayar, tablet, akıllı telefon, tablet gibi elektronik cihazlardan, bir kereye mahsus olmak üzere, 2017 yılında çeşitli bandrol ücretleri alınacak. Bu ücret yurt dışından alınan telefonlar için 20 avro olarak belirlendi. 51 ekrandan 148 ekrana kadar olan TV?lerden, ekran boyutuna göre 10 avro ile 80 avro arasında değişen miktarlarda bandrol bedeli alınacak. Oto radyo alıcıları için 1 avro, televizyon yayınlarını alma ve kaydetme özelliği olan video cihazları için 18 avro, bilgisayar ve tabletler için 10 avro bandrol bedeli tahsil edilecek.

Ayrıca yeni karar kapsamında TV ağırlıklı birleşik cihazlardan 9 ile 21 avro arasında, radyo ağırlık birleşik cihazlardan ise 1 ile 18 avro arasında, cep tipi radyolu MP3 veya MP4 çalarları ile radyo veya TV?li navigasyon cihazlarından 7 avro, radyo veya televizyon özellikli DVD-VCD oynatıcılar ile radyo veya televizyonlu ev sinema sistemlerinden ise 15 avro bandrol bedeli alınması öngörülüyor.