Windows 10 son aylarda çeşitli gizlilik endişelerinin yükselmesine neden oldu. Microsoft bunların bazılarına cevap verse de, son olarak Electronic Frontier Foundation adlı kuruluştan gelen, yazılım üreticisini, Windows 10 ile birlikte eşi benzeri görülmemiş miktarda kullanım verisini toplamakla suçlayan bir iddiayla karşılaştı. Microsoft şimdi, yakında çıkacak Windows 10 Creators Update güncellemesinde sunacağı birtakım gizlilik kontrolleri değişiklikleriyle endişelerin en azından bir kısmını gidermeyi hedefliyor.

Microsoft tanı amaçlı veri toplama seviyelerini basitleştirmeyi amaçlıyor. Böylelikle şirketin sunucularına geri gönderilecek telemetre verilerinin neler olacağı daha netlik kazanmış olacak. Şu anda üç farklı seviye bulunuyor, ancak Creators Update güncellemesiyle birlikte temel ve eksiksiz veri toplama seviyeleri arasında geçiş yapmak mümkün olacak. Windows şefi Terry Myerson, konuyla ilgili olarak yayınlanan bir blog yazısında, Temel seviyede toplanan veri miktarını daha da azalttıklarını söylüyor. Toplanacak veriler arasında Windows’u işlemesi için hayati önemde olan verilerin bulunacağına dikkat çekiyor.

Microsoft, yeni bir gizlilik seçenekleri kurulum süreci de getirecek. Böylelikle konum, konuşma algılama, tanılar, tavsiyeler ve ilişkilendirilmiş reklamlar gibi unsurları devre dışı bırakmak isteyenler için daha açık ve anlaşılır seçenekler sunulacak. Yeni seçenekler çok daha anlaşılır görünecek ve görünüşe göre temel veri toplama süreci sadece gerekli olan hataların bildirilmesini kapsayacak.

Ayrıca Microsoft yeni bir web tabanlı gizlilik kontrol paneli de çıkarıyor. Microsoft Hesabı kullanıcılarına, aralarında konum, arama, gezinme ve Cortana verilerinin de bulunduğu tüm aktivite verilerini bir bakışta görme imkanı sunacak. Bu sayfadan dolaşma geçmişi, konum verisi veya arama geçmişi gibi verileri silmek mümkün oluyor. Microsoft, zamanla bu sayfaya daha fazla işlevsellik kazandırmayı ve yeni veri kategorileri eklemeyi planladığını söylüyor.

Gizlilik savunucuları Windows 10’un çıkışından beri işletim sisteminin konum, metin girişi, ses girişi, dokunmatik hareket girişi ve diğer telemetre verilerinin Microsoft’a geri gönderildiğine dair şikayetlerde bulunuyordu. Şirketin en son değişikliklerinin bu endişelerin bazılarını açık şekilde gidermeyi amaçladığı görünüyor. Ancak bunların ne oranda başarıya ulaşacağını görmek için nisan ayında yayınlanacak Creators Update güncellemesini beklememiz gerekiyor.