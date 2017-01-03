Microsoft bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesini önümüzdeki nisan ayında çıkarmayı planlıyor. MSPoweruser’ın haberine göre, yazılım devi bu ay sonuna kadar Windows 10 Creators Update olarak adlandırılan güncellemenin özellikler kümesine son hâlini vermiş olacak. Sonra sıra hataların giderilmesi ve güncellemenin herkes için yayınlanmasına gelecek.

Aslında Microsoft, Creators Update güncelleştirmesini başlangıçta mart ayında yayınlamayı planlıyordu. Ancak nisan ayında yayınlanması şirketin hâlâ hedefinden şaşmayacağı şeklinde yorumlanabilir.

Windows 10 Creators Update birkaç yeni özellikle gelecek. Bunlar arasında en önemlisi VR (sanal gerçeklik) başlıkları için Windows Hologprahic kullanıcı arayüzünün gelişi olacak. HP, Dell, Lenovo, Asus ve Acer gibi şirketlerin Windows 10 ile çalışacak ve fiyatı 300 dolar gibi nispeten düşük seviyelerde olacak VR başlıkları çıkarmayı planladığı biliniyor.

Ayrıca birkaç ay sonra çıkacak güncelleme Microsoft Paint’in 3D versiyonunu, Aksiyon Merkezi değişikliklerini ve görev çubuğuna eklenen yeni bir kişiler çubuğunu da getirecek.

Microsoft’un F.lux benzeri mavi ışık azaltma özelliği eklemeyi planladığı da biliniyor. Sızan en son erken sürümlerden biri, şirketin bu özelliği çok yakında herkesin test etmesine imkan sunacağını işaret ediyor.