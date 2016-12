Twitter, geçtiğimiz nisan ayında mobil uygulamasını hem iTunes App Store’da hem de Google Play Store’da Haberler kategorisine taşımıştı. Görünen o ki, şirket bu yeni kategorisinin doğasına uygun yeni özellikleri de test ediyor. Twitter son dakika gelişmelerini kullanıcılarına bildirimlerle iletiyor.

Halen test aşamasında gibi görünen özellikten ilk etapta sadece iOS kullanıcıları faydalanabiliyor gibi görünüyor. Android cihaz sahiplerinden henüz bu konuda bir paylaşım gelmemiş olması, testin sadece iOS kullanıcılarını kapsadığını düşündürüyor.

Twitter’dan Mashable’a gönderilen açıklamada açıklamada, söz konusu bildirimlerin devam eden bir test çerçevesinde gönderildiğini doğrulandı. Testin ne zaman başladığı bilinmese de, isimsiz kaynaklar özelliğin aylardır test edildiğini iddia etti. Farklı kullanıcı gruplarının teste dahil edildiği ve kullanıcılara ilgi alanları doğrultusunda bildirimler gönderildiği de gelen haberler arasında yer alıyor.

Twitter sending breaking news push alerts a new thing? pic.twitter.com/dOCTtT8Lmh

Daha öncesinde kullanıcılara Olimpiyatlar, ABD başkanlık seçimleri gibi olaylarda bildirim gönderildiği belirtildi. Dün akşam da Berlin’de gerçekleşen kamyonlu saldırı ve Trump’ın seçimin ikinci derecesini kazanması gibi olaylar, Twitter tarafından bildirimler yoluyla kullanıcılara duyuruldu.

Apparently I'm getting push alerts from Twitter now? pic.twitter.com/XyQsifaTuZ

— Abby D. Phillip (@abbydphillip) December 19, 2016