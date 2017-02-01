Apple CEO’su Tim Cook, şirketin geride kalan çeyreğe ait finansal sonuçlarını değerlendirirken Apple ile Qualcomm arasında yaşananlara değinmeyi ihmal etmedi. Cook, Apple’ın önünde Qualcomm’a dava açmaktan başka bir yol olmadığı için böyle bir adım attıklarını belirtti.

Apple CEO’su, toplantıyı izleyen bir analistten gelen soru üzerine Qualcomm’a açtıkları davayla ilgili olarak konuştu. Cook, “Dava dilekçemizden de anlayabileceğiniz üzere bizim için başka bir yol yoktu.” ifadesini kullandıktan sonra, dava sürecini başlatan nedenlerin üzerinden bir kez daha geçti. Cook, “Qualcomm ilgisinin olmadığı teknolojiler için telif ücreti istemeyi ısrarla sürdürüyor. Apple Touch ID parmak izi tarayıcısı ya da gelişmiş ekran ve kameralar gibi yeni özellikleri hayata geçiriyor. Qualcomm da ortada sebep olmadığı hâlde para toplamak istiyor.” şeklinde konuştu.

Cook, Apple ile Qualcomm arasında yaşananları teknoloji dünyasının dışından örneklerle açıklamayı da ihmal etmedi. Apple CEO’su, Qualcomm’un yaptığının “Koltuğu sattıktan koltuğun girdiği eve göre ekstra para talep etmek” ile benzer olduğunu belirtti. Bunun kendileri açısından mantıklı olmadığını söyleyen Cook, bu nedenle haklarını mahkemede arama yoluna gittiklerini ifade etti.

Apple, kısa süre önce Qualcomm aleyhine 1 milyar dolarlık bir dava açmıştı. Cupertino merkezli şirket, Qualcomm’u temel patentlerin kullanımı için yüksek lisans ücretleri uygulamakla seçmişti. Apple, ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun Qualcomm aleyhine dava açmasının ardından harekete geçmişti.

Tim Cook: Milyarlarca dolarımız Qualcomm tarafından alıkoyuldu

Qualcomm’un Apple’a ödemesi gereken milyarlarca doları alıkoyduğunu söyleyen Cook, önlerinde dava açmanın dışında bir yol olsaydı bu yolu mutlulukla takip edeceklerini belirtti.