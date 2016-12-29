Apple‘ın iPhone 7 etkinliğinde duyurulan Super Mario Run, iOS kullanıcıları tarafından büyük bir heyecanla beklenmişti. Nintendo’nun imzasını taşıyan oyun, iki hafta önce yayınlanmış ve kısa süre içinde 40 milyon indirme rakamını aşmayı başarmıştı. Super Mario Run Android versiyonu için de vakit kaybetmeden çalışmaya başlayan Nintendo, oyunun çıkışı için 2017’yi işaret etmişti.

Nintendo’nun oyunun çıkışı için nokta atışı bir tarih vermemesi, Super Mario Run’ı merakla bekleyen Android kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak oyunun Google Play Store sayfasının erişilebilir hâle gelmesi, bu tarihin beklenenden de yakın olabileceğini gözler önüne seriyor.

Nintendo’nun oyunun Google Play Store sayfasını aktif hâle getirmesinin bir pazarlama hamlesi olabileceğini de unutmamak gerekiyor. Zira şirket oyunun iOS versiyonu için de aynı yolu izlemişti. Oyunun iTunes App Store sayfası, Apple etkinliğinin ardından erişime açılmış ve oyunculara ön kayıt olma imkanı sunmuştu. Ön kayıtla kullanıcılar Super Mario Run, çıkar çıkmaz oyundan haberdar olabiliyor.

Super Mario Run Android uygulamasının kesin çıkış tarihi halen bilinmiyor

Google Play Store sayfası açılsa da, Super Mario Run’ın Android’e ne zaman adım atacağı halen bilinmiyor. iOS cihaz sahipleri oyun için 3 aydan uzun bir süre beklemişlerdi. Android cihaz sahiplerinin bu kadar uzun bir bekleyişten yana olmadıklarını tahmin etmek pek zor değil.