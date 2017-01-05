Sony her evde kolayca kullanılabilecek şekilde tasarlanan 4K HDR ev sineması projektörü VPL-VZ1000ES’i duyurdu. Sony’nin lazer ışık kaynaklı projektörü, doğal 4K çözünürlükle uyumlu Yüksek Dinamik Aralığa (HDR) sahip. Ürün, duvara yaklaşık 15 santimetre uzaklıkta monte ediliyor ve diyagonal olarak 16:9 oranında, 254 cm (100 inç) görüntü vererek tüm odaya hakim bir görüntü sunuyor.

Sony 4K projektör kompakt ve zarif tasarımıyla, kullanılmadığı durumlarda da evin dekoruyla uyum sağlıyor. Şirketin belirttiğine göre VPL-VZ1000ES, evlerin tasarımı veya düzeni nasıl olursa olsun, ev sinemasından oturma odasına veya yatak odasına kadar çok çeşitli yaşam alanı uygulamalarında sürükleyici bir izleme deneyimi yaşatıyor.

VPL-VZ1000ES 925 x 494 x 219 mm’lik boyutları ve 35 kilogram ağırlığıyla hemen hemen her dekoru tamamlayacak bir forma sahip. Sony, bu projektörün mevcut Sony LSPX-W1S 4K ultra kısa yansıtma açılı projektörden yaklaşık yüzde 40 oranında daha küçük olduğunu ve çok daha düşük bir üretici perakende fiyatıyla geleceğini söylüyor.

Kompakt boyutuna ve düşük fiyatına rağmen VPL-VZ1000ES, 2 bin 500 lümen renkli ışık çıkışıyla LSPX-W1S Life Space UX projektöre göre yüzde 25 daha parlak görüntü veriyor. Sony’nin gelişmiş SXRD panelleri, Z-Phosphor lazer ışığı motoruyla birlikte yüksek dinamik kontrast oluşturarak HDR içeriğin parlak ve karanlık noktalarını daha da geliştiriyor. VPL-VZ1000ES projektörün Z-Phosphor lazer ışık kaynağı, en üst parlaklık seviyesine geleneksel projektör lambalarından çok daha hızlı ulaşıyor. Ayrıca, parlaklık ve renk hassasiyetinin daha uzun süre korunmasıyla lamba değiştirme sıkıntısı azalıyor.

VPL-VZ1000ES’in özgün form faktörü, yepyeni kullanım senaryoları sunuyor. Küçük mekanlarda ve yüksek tavanlı ortamlarda büyük ekran boyutları için ideal bir projektör seçeneği sağlıyor. Projektör, izleyicilerin arkası yerine önünde yer aldığından tavan ışıkları veya fanlardan kaynaklanan gölgelerle veya engellerle ilgili sorunlar yaşanmıyor. Duvarlarınızı başka dünyalara açılan hayat dolu ekranlara dönüştürebilirsiniz. Büyük pencerelere ve sınırlı duvar alanına sahip modern evlerde pencerenin önündeki açılır ekran, TV’nin, filmlerin ve spor yayınlarının harika bir şekilde izlenmesini sağlıyor. Program bittiğinde ekranı kaldırıp manzaranızın keyfini çıkarmaya devam edebilirsiniz.

Sony’nin çığır açan yeni projektörü, ev ortamı için tasarlanmış kolay bir kurulumla tüketicilerin oturma odalarında büyük bir ekrana sahip olmasını sağlıyor. Bu, VPL-VZ1000ES’i tüketicilerin daha önceki ev sineması izleme ve ultra kısa yansıtma açılı projeksiyon deneyimlerine göre benzersiz kılıyor.

VPL-VZ1000ES ultra kısa yansıtma açılı 4K HDR ev sineması projektörü, Nisan 2017’den itibaren satışa sunulacak. Yurt dışı fiyatının 25 bin dolar olacağı söyleniyor.