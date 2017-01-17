Yapay zekâ, artık bilimkurguya özgü bir şey olmaktan iyice çıkmış durumda. Neredeyse tüm teknoloji şirketleri, yenilikçi çalışmalarını yapay zekâ etrafında şekillendiriyor. Microsoft CEO’su Satya Nadella, yapay zekânın uygulaması konusunda şirketlerin düşünceli bir yaklaşım içinde olması gerektiğini savunuyor.

Münih’te düzenlenen DLD konferansında konuşan Nadella, insanların öncelikli ihtiyacının zamanı verimli ve etkili biçimde kullanabilmek olduğunu belirtti. Microsoft CEO’su, yapay zekânın insana “Senin yerini alayım.” şeklinde bir mesaj vermemesi gerektiğinin de altını çizdi.

Nadella, 2016’da yapay zekânın bir nebze olsun demokratikleştiğini kabul etti. Microsoft’un tanıttığı ürünlerle yapay zekâ konusundaki vaatlerini gözler önüne serdiğini söyleyen Nadella, bu ürünlerin geliştirici ve organizasyonların önüne koyduğu potansiyelin de kendisini heyecanlandırdığını dile getirdi. Microsoft CEO’su şirketinin revize edilen görev bildirgesinde de bu amacını açık biçimde ifade etmişti. Nadella, Microsoft’un gezegendeki her kişi ve kuruluşa daha fazlasını gerçekleştirmeleri için destek olması gerektiğini belirtmişti.

Satya Nadella yapay zekânın insanın yerine geçişini durdurabilir mi?

Nadella’nın havalı yeni teknolojilere karşı bu denli insani bir tutum takınması kuşkusuz oldukça hoş bir hareket. Ancak sakin yapay zekâ yaklaşımları bile eninde sonunda insanları işlerinden edecek uygulamaların ortaya çıkışına engel olamayabilir. Otomasyonun bile insanların üretimdeki yerini ne denli etkilediği biliniyor. Yapay zekânın da otomasyona dahil olmasıyla birlikte bu etkinin biraz daha büyümesi muhtemel görünüyor. Amazon Go gibi konsept mağazalar da Nadella’nın çağrısının karşılık bulma ihtimalini aşağıya çekiyor.