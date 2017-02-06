Samsung’un yılın üçüncü çeyreğinde katlanabilir bir akıllı telefonu görücüye çıkarabileceğine dair haberler son zamanlarda sıklıkla dillendiriliyor. Güney Koreli şirketin ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne yaptığı bir başvuru da bu ihtimali biraz daha kuvvetlendiriyor. Samsung menteşeli esnek ekran patenti için başvuruda bulundu.

Daha önce katlanabilir veya esnek ekranlar için başka patentler de alan şirketin söz konusu patent için başvuruyu 9 Haziran 2015’te yaptığı görülüyor.

Samsung’un dışında LG’nin de yılın üçüncü çeyreğinde katlanabilir bir akıllı telefonu piyasaya sürmesi bekleniyor. Güney Koreli şirketlerin katlanabilir telefonlarına dair detaylar şu an için sınırlı olsa da, bazı dedikodular şimdiden etrafta dolaşıyor.

Samsung menteşeli esnek ekran patentini dışa katlanan iki ekran sunmak için kullanabilir

Samsung’un telefonunda dışa doğru katlanan iki ekranın bulunacağı ve böylelikle akıllı telefonu bir tür tablet gibi kullanmanın da mümkün olacağı söyleniyor. LG’nin cihazındaki ekranların ise içe doğru katlanacağı konuşuluyor. LG de geçtiğimiz ay kendi katlanabilir telefonu için bir patent almıştı.