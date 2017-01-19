Samsung en azından şimdilik büyük bir tehlikeyi atlatmışa benziyor. Güney Kore’de yürütülen bir soruşturma çerçevesinde savcılık, Samsung başkan yardımcısı Lee Jae-yong’un tutuklanmasını talep etmişti. Ancak mahkemenin bu talebi geri çevirmesiyle birlikte Lee en azından şimdilik hapse girmekten kurtulmuşa benziyor.

Savcılık, Samsung’un bir birleşmenin onaylanması için eski Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye’nin yakın arkadaşlarından birine rüşvet verdiğini iddia ediyor. Mahkeme ortada henüz bu suçlamayı destekleyecek kadar yeterli delil olmadığına karar verdi. Bu da Lee’nin en azından kısa vadede hapse girmeyeceği anlamına geliyor.

Savcıların Lee Jae-yong’un tutuklanması için bir girişimde daha bulunup bulunmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak Lee’nin rüşvet verdiğine dair daha güçlü bağlantılar kurup bir kez daha tutuklama kararı çıkartmayı denemeleri muhtemel görünüyor.

Samsung başkan yardımcısı suçsuzluğunu savunmaya devam ediyor

Samsung’un veliahtı ise en başından bu yana yanlış bir şey yapmadığını dile getiriyor. Mahkemenin kararının hem Lee Jae-yong, hem de tüm Samsung yönetimini rahatlattığını söylemek pek yanlış olmayacaktır. Güney Koreli şirketin yönetim kadrosu, büyük ölçüde Lee ailesinin etrafında şekilleniyor. Dolayısıyla Lee Jae-yong’un tutuklanması, Samsung’un kurumsal düzeninin de raydan çıkmasına neden olabilirdi. Şirketin Güney Kore ekonomisindeki önemi, yaşanabilecek olası bir sarsıntıyı ülke için de tehlikeli kılma potansiyeli taşıyor. Lee Jae-yong’un tutuklanmamasının Samsung yönetimine dair eleştirel tavır içinde olanları kızdıracağını tahmin etmek pek zor değil.