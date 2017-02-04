Sony PlayStation 4 için hazırladığı son yazılım güncellemesinin ön izlemesini paylaştı. 4.50 numaralı sürüm, PS4 Pro sahiplerini sevindirecek önemli bir özelliği de beraberinde getiriyor. PS4 Pro Boost Mode adı verilen bu yeni özellik sayesinde eski PS4 oyunlarını çok daha iyi biçimde çalıştıracak.

Bunun için oyunun geliştiriciler tarafından optimize edilmesine de gerek olmayacak. “Boost Mode” seçeneği yazılım güncellemesinin indirilmesinin ardından ayarlar menüsünde yerini alacak. Sadece PS4 Pro’da bulunacak bu mod, standart PS4’e eklenmeyecek.

Boost Mode aktive edildiğinde PS4 Pro, daha önceden piyasaya çıkan PS4 oyunlarında deneyimi geliştirmek için daha yüksek bir CPU ve GPU hızıyla çalışacak. Değişken kare oranları olan oyunların daha yüksek kare oranlarından faydalanabileceğini belirten Sony, bazı oyunlarda da yükleme sürelerinin kısalabileceğinin altını çizdi.

PS4 Pro Boost Mode aktifken bazı sorunlar yaşayabilir

Sony, Boost Mode’un getireceği değişimin tüm oyunları kapsamadığının altını çiziyor. Yine de, Boost Mode ile Sony, PS4 Pro sahiplerine yeni konsollarından daha etkin yararlanmaları için bir araç sunmuş oluyor. Şirket, Boost Mode’un bazı durumlarda beklenmeyen sorunlara yol açabileceğini ve bu sorunları çözmenin en iyi yolunun modu kapatmaktan geçtiğini belirtiyor. Boost Mode için herhangi bir kısıtlama olup olmadığı şu an için bilinmiyor.