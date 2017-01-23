NASA Jüpiter keşfini Juno adını taşıyan uzay aracıyla yapıyor. Bugüne kadar etkileyici kareler yakalayan Juno, 2 Şubatta Jüpiter’in üzerinden yakın bir uçuş daha gerçekleştirecek. NASA, bu uçuşta uzay aracının kameralarının nereye çevrileceğini kamuoyunun belirlenmesini istiyor.

Jüpiter’in Kuzey Kutup bölgesine yaklaşan NASA, daha sonrasında güneye süzülecek. Yakın uçuş, Güney Kutup bölgesinin altında sona erecek. Fotoğraflar JunoCam adını taşıyan görünür ışık kamerasıyla çekilecek.

NASA, uzay aracının depolama kapasitesinin sınırlı olduğuna dikkat çekiyor. Dolayısıyla Juno tarafından çekilecek fotoğraflar konusunda seçici davranmak gerekiyor. Açık oylama sistemi oluşturan görev yöneticileri, yakın uçuş sırasında çekilecek fotoğrafların uzay meraklıları tarafından seçilmesini istiyor. NASA’dan yapılan açıklamada, aynı oylama sisteminin bundan sonraki yakın uçuşlarda da uygulanacağı belirtildi.

NASA Jüpiter fotoğrafları oylaması bugün sona erecek

Geçtiğimiz perşembe günü başlayan oylama, bugün (23 Ocak) Türkiye saatiyle 20:00’da sona erecek. NASA Jüpiter fotoğrafları için başlattığı oylamada bantlar, türbülans, kutup noktaları ve diğer ilginç özelliklerin bulunduğu 21 farklı seçenek sunuyor.