Lenovo, son dönemde akıllı telefon pazarının kendisine yüksek hedefler belirlemiş, agresif oyuncuları arasında yer alıyor. Cep telefonu denince akla gelen ilk markalardan biri olan Motorola’yı da bünyesine katan Çinli üretici, stratejisini de bu doğrultuda şekillendirdi. Moto markasını koruyan ve bu seride telefonlar çıkarmayı sürdüren Lenovo, geçtiğimiz mayıs ayında Moto G4 ve Moto G4 Plus’ı tanıtmıştı. Bütçesini fazla sarsmadan iyi bir telefon arayanları cezbetmeyi amaçlayan Moto G4 Plus’ı sizler için inceledik.

Moto G4 Plus inceleme: Tasarım

Moto G4 Plus, neredeyse tamamı plastik bir kasaya sahip. Akıllı telefonun 5.5 inç ekranını da oldukça sağlam plastik kavisli bir çerçeve sarıyor. Hoparlör pek de alışılmadık biçimde ekranın üst kısmına yerleştirilirken, ekranın alt kısmında da etrafı metal görünümlü bir kare çerçeve içine alınan parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Parmak izi tarayıcısının ana ekran tuşu işlevi görmediğini belirtmekte fayda var.

Akıllı telefonun sol kenarında herhangi bir tuş bulunmuyor. Sağ kenara ise güç ve ses kontrol butonları yerleştirilmiş. Pek çok Android telefonunda güç butonu kenarın ortasına, ses kontrol tuşları ise biraz daha yukarıya yerleştirilmiştir. Moto G4 Plus’ta ses kontrol tuşları ortaya, güç butonu ise biraz daha üste yerleştirilmiş. Bunun biraz kafa karıştırdığını ve elin zaman zaman yanlış butona gidebildiğini belirtmek gerekiyor. Moto G4 Plus’ın üst kenarında 3.5 mm. kulaklık jakı bulunuyor. Akıllı telefonun alt kenarında ise microUSB girişi yer alıyor.

Akıllı telefonun arkasını ise hafif dokulu ve çıkarılabilen bir plastik kapak kaplıyor. Kamera ve LED flaş arka panelin üst kısmında etrafı metalik görünümlü çerçevele kaplanan bir alanın içinde yer alıyor. Kamera ve LED flaşın biraz altında ise hafif bir çukur içindeki Moto logosu bulunuyor. Bu çukuru “Moto G4 Plus’ın gamzesi” şeklinde de tanımlayabiliriz.

Arka kapağı yerinden çıkarmak ise oldukça kolay. Telefonun alt kenarı ve arka kapak arasındaki küçük boşluğa hafif bir müdahale yapıldığında arka kapak açılıyor. Burada SIM kart ve microSD kart yuvaları bulunuyor. Ülkemizde satılan Moto G4 Plus’lara çift SIM kart takılabildiğini belirtmekte fayda var. Moto G4 Plus microSIM kart ile çalışsa da, telefon her iki SIM kart yuvasında da bir nanoSIM adaptörü barındırıyor. Bu sayede nanoSIM kart sahiplerinin Moto G4 Plus kullanmak için adaptör aramasına gerek kalmıyor. Akıllı telefonun arka kapağı açılabilse de, 3000 mAh kapasiteli pilin yerinden çıkarılamadığını belirtmekte fayda var.

Moto G4 Plus için “büyük bir telefon” nitelemesini kullanmak yanlış olmayacaktır. Hafif kavisli çerçevenin varlığı da bu büyüklüğe eklenice telefonun ele tam oturması konusunda sıkıntılar yaşanabiliyor. Ancak telefon ele oturduğunda tek elle kullanım konusunda fazla zorluk yaşanmıyor. Tasarımında sıra dışı bir unsur barındırmayan Moto G4 Plus, 9.8 mm. kalınlığında. Akıllı telefon tartıda 155 gram çekiyor.

Moto G4 Plus inceleme: Ekran

Moto G4 Plus, 5.5 inç gibi büyük sayılabilecek bir ekrana sahip. 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü bu ekran, oldukça net bir görüntü sunuyor. Akıllı telefonun gerçekten parlak ekranında renkler fazlasıyla canlı görünüyor.

Moto G4 Plus’ın ekranının görüntüleme açıları da tatmin edici düzeyde. Güneş ışığı altında cihazın ekranını görmekte biraz sıkıntı yaşansa da, bunun ekrana yönelik memnuniyeti fazla etkilemediğini belirtmek gerekiyor.

Moto G4 Plus inceleme: Donanım ve Performans

Moto G4 Plus, sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 617 işlemciye sahip. RAM ve depolama alanı konusunda farklı seçenekler bulunsa da, ülkemizde satılan versiyonda 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı bulunuyor. MicroSD kart yuvası sayesinde bu alanın üzerine maksimum 128 GB daha eklenebiliyor. Telefonun grafik yükünü ise Adreno 405 GPU çekiyor.

Moto G4 Plus, büyük ölçüde hızlı, tepkisel ve pürüzsüz bir performans sergiliyor. Bunda daha sonra üzerinde duracağımız neredeyse saf hâldeki Android 6.0.1 Marshmallow işletim sisteminin varlığı da önemli bir rol oynuyor.

Moto G4 Plus, AnTuTu benchmark testinden 45700 civarı bir puan alıyor. Geekbench 4 ile gerçekleştirilen testte ise 1800 civarında bir skor yakalayan cihaz bu sonuçlarla tahmin edilebileceği üzere üst segment akıllı telefonların gerisinde kalıyor. Ancak Moto G4 Plus’ın aktüel performansının fazlasıyla tatmin edici olduğunu söylemek gerekiyor.

Uygulama ve oyunlar arasında geçiş yaparken bazı küçük duraksamalar yaşanabiliyor. Ancak akıllı telefon uygulama çalıştırırken herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. Asphalt Extreme gibi yüksek performans isteyen oyunlar bile takılmaya maruz kalmadan oynanabiliyor. Yine de; telefonun oyun, video kaydı ve benchmark testi gibi yüksek performans gerektiren işlemlerde biraz ısındığını belirtmekte fayda var.

Parmak izi tarayıcısı, Moto G4 Plus’ın önemli bileşenleri arasında yer alıyor. Oldukça hızlı çalışan parmak izi tarayıcısıyla telefonun ekran kilidi anında açılabiliyor. Özellikle telefonunun gizliliği konusunda hassas olanlar için parmak izi tarayıcılarının uygun fiyatlı telefonlara da yerleştirilmesi önem taşıyor. Moto G4 Plus’ın parmak izi tarayıcısı, hızlı ve doğru biçimde çalışmasıyla da telefonun artı değerleri arasına girmeyi başarıyor.

Parmak izi tarayıcısına dair tek kötü şey ise aynı zamanda bir ana ekran tuşuymuş gibi görünmesi olabilir. Moto G4 Plus deneyimimiz sırasında elimiz sık sık ana ekrana döneceğimiz düşüncesiyle parmak izi tarayıcısına gitti. Bu ciddi bir sorun olmasa da, azıcık sinir bozan küçük bir detay olarak tanımlanabilir.

Moto G4 Plus inceleme: Pil

Moto G4 Plus, 3000 mAh kapasiteli bir pil barındırıyor. Cihazın arka kapağı açılsa da, pili yerinden çıkarılamıyor. 5.5 inç Full HD ekrana sahip akıllı telefon için bu kapasite yeterli oluyor. Moto G4 Plus, standart yoğunluklu bir kullanım senaryosu içinde bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor.

Oyun, video kaydı ve multimedya içerik tüketimini de kapsayan yoğun kullanımda bile telefon günün sonuna kadar ayakta kalmayı başarıyor. Pilin son damlalarına yaklaşılsa bile Moto G4 Plus kapanmıyor. Biraz mesajlaşma, birkaç telefon görüşmesi ve biraz web’de gezinerek geçen sakin bir günün sonunda ise Moto G4 Plus’ın pil doluluk oranı yüzde 50’nin de üzerinde oluyor. Kısacası Moto G4 Plus, ortalama bir kullanıcının aradığı pil performansını fazlasıyla sunmayı başarıyor.

Moto G4 Plus’ın piliyle ilgili dikkat çeken bir diğer özellik ise Turbo Charger. Bu özellik sayesinde sadece 15 dakikalık bir şarj ile 6 saatlik kullanım süresi sağlanıyor. Moto G4 Plus, pili yüzde 20’ye inmişken şarja takıldığında yaklaşık 20 dakika içinde yüzde 50’nin üzerinde bir doluluk oranına ulaşıyor. Telefon, 1 saat gibi bir süre içinde tamamen şarj oluyor.

Moto G4 Plus inceleme: Yazılım

Motorola’nın Lenovo’dan önceki sahibi Google’dı. Google şemsiyesi altında geliştirilen Moto serisi telefonları neredeyse saf Android deneyimi sunuyordu. Lenovo da direksiyona geçince bu yaklaşımı değiştirmedi. Diğer telefonlarında yoğun arayüz özelleştirmelerine giden şirket, Moto serisinde safa yakın bir Android deneyimi sunmayı sürdürdü. Bu tercihin izleri Moto G4 Plus’ta da fazlasıyla görülüyor.

Çeşitli hareketlerle Moto G4 Plus’ın flaş veya kamerası çalıştırılabiliyor ya da telefon çalarken sesi kısılabiliyor. Pek çok Android telefonda gördüğümüz LED gösterge ışığı Moto G4 Plus’ta bulunmuyor. Ancak “pil dostu” gösterim özelliği sayesinde bildirimler ekran kapalıyken bile görünüyor, ardından kayboluyor.

Gereksiz ön yüklü uygulamalar barındırmaması da Moto G4 Plus’ın en güzel yönleri arasında yer alıyor. Google’ın Fotoğraflar ve Chrome uygulamaları, varsayılan uygulama işlevi görüyor. Fotoğraflar uygulaması dışında bir galeri barındırmayan cihazda, Chrome dışında bir tarayıcı ön yüklü olarak sunulmuyor.

Moto G4 Plus’ın ana ekranında bulunan Google klasöründe Gmail, Haritalar, Takvim, YouTube, Fotoğraflar gibi Google imzalı uygulamaları bulmak mümkün oluyor. Chrome uygulamasına ise ana ekranın alt kısmındaki dock’ta sabit olarak bulunan ikonu üzerinden erişiliyor.

Arayüz içinde gezinmek için sanal navigasyon tuşları kullanılıyor. Telefonun uygulamalar menüsünde de sık kullanılan uygulamalar sayfanın üst kısmında gösteriliyor. Böylelikle bu uygulamalara erişim önemli ölçüde kolaylaşıyor.

Moto G4 Plus kutusundan Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemiyle çıkıyor. Lenovo, cihazın Android 7.0 Nougat güncellemesi alacağını da açıklamış durumda. Hem saf hem de güncel bir Android deneyimi sunması, Moto G4 Plus’ın cazibesini artıran noktalar arasında bulunuyor.

Moto G4 Plus inceleme: Galeri

Moto G4 Plus inceleme: Kamera

Moto G4 Plus’ın arkasında 16 megapiksel çözünürlüklü bir kamera yer alıyor. Bu, akıllı telefonun en dikkat çeken özellikleri de yer alıyor. Moto G4 Plus’ın kamera uygulamasını kullanmak da oldukça kolay.

Uygulamanın arayüzü fazlasıyla basit. Arayüzde HDR ve flaşı kapatıp açmak için kısayollar bulunuyor. Zamanlayıcı da arayüzdeki kısayol üzerinden çalıştırılabiliyor. Kameralar arası geçiş yapmayı sağlayan ikon sayesinde 5 megapiksel çözünürlüklü ön kamera aktive edilebiliyor.

Otomatik kamera ayarları genellikle iyi sonuçlar veriyor. Ekrana dokunup çok az bekledikten sonra deklanşöre basıldığında oldukça net kareler yakalamak mümkün oluyor.

Işık koşullarının iyi olduğu ortamlarda Moto G4 Plus’ın kamerası iyi bir performans sergiliyor. Kamera, canlı renkleri yeterince doğru biçimde yakalayabiliyor. Moto G4 Plus ile çekilen fotoğrafların önemli bir kısmı yüksek detay barındırıyor.

Akıllı telefonun kamerasında hem faz algılama hem de lazer otomatik odaklanma özelliği bulunuyor. Faz algılama sayesinde aydınlık ortamda güzel kareler elde edilebiliyor. Lazer otomatik odaklanma ise düşük ışıklı ortamlarda yüksek detay yakalamayı mümkün kılıyor.

Moto G4 Plus’ın kamerasının en dikkat çekici yönlerinden birisi de profesyonel moda sahip olması. Fotoğraf konusunda bilgili olanlar, profesyonel mod sayesinde ayarları değiştirebiliyor ve tam anlamıyla istedikleri kareyi yakalayabiliyor.

Moto G4 Plus’ın arka kamerasıyla 30fps’de 1080p video kaydı gerçekleştirilebiliyor. Kamerayla yavaş çekim modunda da video kaydı yapılabiliyor.

Moto G4 Plus’ın 5 megapiksel çözünürlüklü ön kamerası da makul olarak nitelenebilecek bir performans sergiliyor. Düşük ışıkta bile net selfieler çekmeyi sağlayan kamera, otomatik HDR desteğine de sahip.

Moto G4 Plus inceleme: Kamera Fotoğrafları

Moto G4 Plus inceleme: Sonuç

Moto G4 Plus’ın başarılı bileşenleri arasında göze ilk çarpan arka kamera oluyor. Akıllı telefonun arka kamerasıyla gerçekten etkileyici kareler yakalanabiliyor. Spontane çekimlerde performans biraz düşse de, dahil olduğu fiyat aralığı içinde Moto G4 Plus’tan daha iyi fotoğraf çeken bir telefon bulmak oldukça zor görünüyor.

Saf Android deneyimi sunması da Moto G4 Plus’ın dikkat çeken yönleri arasında bulunuyor. Bu tercih telefonun performansına da olumlu bir etki yapıyor. Gereksiz uygulamaların ön yüklü olarak sunulmaması, telefonun şişmesini önlüyor.

5.5 inç Full HD ekranı da Moto G4 Plus’ın öne çıkan özellikleri arasında saymak mümkün. Oldukça canlı ve parlak olan bu ekran sayesinde Moto G4 Plus’ta bir şeyler okumak, izlemek veya oyun oynamak epey keyifli oluyor.

Telefonun kullanıcı deneyimini güzelleştirecek çok sayıda olumlu yönü bulunuyor. Bütün bunlar hali hazırda 1099 TL yazan fiyat etiketiyle birleştiğinde Moto G4 Plus, kesesine zarar vermeden büyük ekranlı bir telefon satın almak isteyenler için oldukça uygun bir seçeneğe dönüşüyor.