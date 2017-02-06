Google ve iş ortakları, akıllı saat pazarında yeniden gaza basmak için gün sayıyor. Android Wear 2.0’ın bu hafta içinde yayınlanması bekleniyor. Google, akıllı saat platformunda yeni sürümün perdesini LG imzasını taşıyan iki referans saatle açacak. Söz konusu iki saatten biri LG Watch Sport adını taşıyor. Son sızıntı, akıllı saatin özellikleriyle ilgili fikir edinmeyi sağlıyor.

Watch Sport’un LG’nin yeni akıllı saatleri içinde üst segmenti temsil etmesi bekleniyor. Şirketin piyasaya süreceği diğer akıllı saat Watch Style’ın daha mütevazı özellikler taşıyacağı söyleniyor. Boyutları itibarıyla Watch Style’a kıyasla daha büyük olan Watch Sport’un bileşenleri de Geekbench benchmark testiyle ortaya çıktı. Bileşen listesi, büyük kasayla birlikte kullanıcılara daha fazla güç sağlanacağını ortaya koyuyor.

Akıllı saatte 1 ya da 1.4 GHz dört çekirdekli işlemci ve 768 MB RAM bulunması öngörülüyor. 768 MB RAM’in akıllı saat bellekleri için bir rekor olacağını belirtmekte fayda var. Bunlara ek olarak; 4 GB RAM, LTE bağlantısı, 480 x 480 piksel çözünürlüklü 1.38 inç yuvarlak ekran da akıllı saatin bileşenleri arasında sayılıyor.

Geekbench benchmark testinin sonuçları, akıllı saatin Android 7.1.1 işletim sistemini taşıdığını gösteriyor. Bu da Android Wear 2.0’ın Android Nougat üzerine kurulu olduğu anlamına geliyor. Söz konusu durumun Android Wear saat sahiplerini sevindireceğini tahmin etmek pek zor değil.

LG Watch Sport 8 Şubatta resmiyet kazanabilir

LG’nin yeni akıllı saatlerinin ve Android Wear 2.0’ın 9 Şubatta tanıtılması bekleniyordu. Ancak gelen son haberlere göre, Android Wear 2.0 ve Güney Koreli şirketin yeni akıllı saatleri 8 Şubatta gözler önüne çıkacak.