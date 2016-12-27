LG G6 ile ilgili dedikodular da son zamanlarda ivme kazanmış durumda. Modüler kasalı LG G5’te aradığını bulamayan Güney Koreli şirketin yeni amiral gemisinde inovasyon konusunda biraz daha temkinli bir tavır takınması bekleniyor. Şirketin G6’yı piyasaya rakiplerinden önce piyasaya sürme konusunda istekli olduğu da gelen haberler arasında yer alıyor. Bu nedenle LG’nin görsel anlamda LG G5’in tasarımında pek de değişiklik yapmayacağı söyleniyor. İnternete sızan ve G6’ya ait olduğu iddia edilen bazı taslaklar da bu durumu doğruluyor.

Sızan son taslakların G6 ile ilgili olarak internete düşen bilgilerden hareketle hazırlandığı belirtildi. Günümüzde neredeyse herkes üç boyutlu bir model bir oluşturup bunun gerçek bir taslak olduğunu iddia edebiliyor. Ancak sızıntının kaynağının Shai Mizrachi olması işleri biraz değiştiriyor. Mizrachi, LG ve Samsung cihazlarına dair doğru bilgileri gün yüzüne çıkarmasıyla tanınıyor.

Genel tasarım dili itibarıyla G6 da selefiyle benzer bir noktada duracak gibi görünüyor. İlk bakışta iki telefon arasında somut bir farkı tespit etmek pek kolay olmuyor. Ancak rakamlar biraz farklı bir hikaye anlatıyor. LG G6, G5’ten biraz daha küçük bir kasaya sahip olacak gibi görünüyor. LG G5’te 73.9 mm. olan genişliğin G6’da 72.49 mm.’ye ineceği belirtiliyor. Uzunluk ve kalınlık gibi değerlerde ise herhangi bir değişim beklenmiyor.

Taslaklar G6’nın tasarımının modüler olup olmayacağı konusunda bir ipucu vermiyor. Genel kanı LG’nin modüler tasarımdan vazgeçeceği yönünde olsa da, Güney Koreli şirket bu konuda sessiz kalmayı sürdürüyor. Sızan özellikler arasında birleşik iris tarayıcısı ve kamera modülü ile çıkarılabilir pil bulunuyor.

LG G6 için tasarım değişikliği yapmazsa kafa karışıklığına yol açabilir

LG yeni amiral gemisinde büyük bir tasarım değişikliğine gitmediği takdirde üretim sürecini önemli ölçüde hızlandıracak olsa da, potansiyel müşterilerinin iki model arasında kafa karışıklığı yaşamasına yol açabilir.