Bir önceki gün ortaya çıkan bir LG G6 prototipi satışa çıkmaya hazır bir telefondan daha çok, Frankenstein’ın yaratığını andırıyordu. Ancak daha sonra ortaya çıkan ve Business Insider tarafından dikkat çekilen bir başka ayrıntı, çok daha şık ve cilalanmış bir arka yüzeye sahip olduğu görülen telefonu işaret ediyor.

Aslına bakarsanız, ortada fazla sürpriz yok. Karşımızda arkasında bir çift kamera lensi ve parmak izi okuyucusu bulunan bir telefon duruyor. Zaten daha önceki bir LG G6 fotoğraf sızıntısı da telefonun neye benzeyeceğini az çok işaret ediyordu. Gerçek hayattan sızan bu son fotoğraf da bizi bir sürprizin beklemediğini gösteriyor.

LG G6’nın neye benzediğini kendi gözlerimizle görmemiz için 26 Şubat tarihini, LG’nin Mobil Dünya Kongresi’ne özel olarak düzenleyeceği etkinliği beklememiz gerekiyor. MWC 2017 sırasında bu telefonu kendi ellerimizle deneyimleme fırsatı da bulacağız.