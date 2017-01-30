Amerikan menkul kıymetler şirketi Cowen & Co. tarafından yayınlanan bir rapor, iPhone sahiplerinin mevcut modellere kıyasla daha gelişmiş özellikler sunan bir model için daha fazla para ödemeye hazır olduğunu gösteriyor. Daha büyük ekran ve çift lensli arka kamera, bahsi geçen özellikler arasında bulunuyor. Hâli hazırda bahsedilen “daha gelişmiş” özellikleri taşıyan iPhone 7 Plus, 4449 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. iPhone 7 ise 3799 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarla buluşuyor.

Cowen’ın analizine göre; Apple‘ın geçtiğimiz çeyrekte sattığı 58 milyon 7 serisi telefonun yüzde 40’ını 7 Plus oluşturdu. Akıllı telefonun selefi, 6s Plus’ın bir önceki yılın aynı dönemindeki payı ise yüzde 23 seviyesindeydi. İsviçre’nin büyük bankalarından UBS, 7 Plus satışlarının artması sayesinde Apple’ın akıllı telefonunun ortalama satış fiyatının 693 dolara yükseldiğine dikkat çekiyor.

Apple 2017 mali yılının ilk çeyreğine ait finans sonuçlarını 1 Şubat günü Türkiye saatiyle 01:00’da açıklayacak. Cupertino merkezli şirketin resmi açıklaması beklenirken, Wall Street analistleri de öngörülerini paylaşmayı sürdürüyor. Analistlere göre, Apple geçtiğimiz aralık ayıyla birlikte sona eren üç aylık dönemde 78 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Bu da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4’lük bir artış anlamına geliyor.

Öngörülen tablonun Apple adına parlak olduğunu söylemek pek mümkün değil. Şirket, iPhone 6 tanıtıldıktan sonraki üç aylık dönemde satışları yüzde 46 oranında artırmıştı. iPhone 5 çıktığındaki artış oranı ise yüzde 29 olarak gerçekleşmişti. Dolayısıyla büyümenin çift hanelerde olmaması, Apple adına tablonun kötü olarak nitelenmesine yol açıyor.

iPhone sahiplerinin gelişmiş telefon talebi Apple için sevindirici

Cowen & Co.’nun raporu, Apple’ın geleceğe umutla bakmasını sağlayan işaretler taşıyor. Kullanıcıların özellik bakımından zengin telefonlara olan eğilimi, şirketin sonbaharda piyasaya süreceği akıllı telefonun beklenende daha fazla ilgi görmesini sağlayabilir. İlk iPhone’un çıkışının 10. yılını kutlamak adına piyasaya sürülecek telefonun 5.5 inç OLED ekran, ekrana entegre Touch ID parmak izi tarayıcı gibi bileşenler barındırması bekleniyor.