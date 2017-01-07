Daydream Ekim 2016’da, Google’ın mobil sanal gerçeklik deneyimi olarak resmiyet kazanmıştı. İlk olarak Google’ın Pixel ve Pixel XL Android telefonlarında, Daydream View adlı sanal gerçeklik başlığıyla kullanıma sunulan bu platform yavaş yavaş genişliyor. Huawei Daydream VR versiyonu da geliyor gibi görünüyor.

Google, Daydream’i Google Cardboard’un evrim geçirmiş hâli olarak gösterdiğinde, Daydream’in belirli gereksinimlere sahip bir cihaz olacağını söylemiş, hatta bir de Daydream içeriklerini görüntülemeyi sağlayacak cihazlar için referans niteliğinde bir tasarım göstermişti.

Huawei’nin Daydream başlığı da bu referans tasarıma bağlı olarak geliştiriliyor. Henüz Huawei’den resmi doğrulama gelmiş olmasa da, Google Çinli şirketin bir başlık geliştirmekte olduğunu doğruladı.

Google’ın yumuşak kumaş kullandığı Daydream View‘ın aksine, Huawei VR başlığı daha çok Samsung Gear VR’a benziyor, içine telefon yerleştirilen kasa daha sert bir malzemeden yapılıyor. Şu anda sadece Çin’de satılan Mate 9 Pro’nun içine yerleştirildiği Daydream sanal gerçeklik cihazı gösteriliyor. Telefonun içindeki yuvanın değiştirilebileceği, böylelikle Huawei P10 gibi, bu yıl çıkması beklenen diğer Huawei telefonlarının da bu başlığın içine yerleştirilebileceği düşünülüyor.

Başlığın iç tarafında yer alan sünger çerçeve sayesinde başlığın yüze rahat şekilde oturması sağlanıyor. Basit kayış yapısı da cihazın kafaya sabitlenmesini sağlıyor. Tepede de netlemeyi sağlayan bir halka bulunuyor. Cihazın görüş açısının 95 derece olacağı söyleniyor.

Daydream View’ı çekici kılan özelliklerden bir tanesi yanında bir tane de uzaktan kumanda bulunmasıydı. Huawei Daydream VR versiyonunda da uzaktan kumanda olacak gibi görünüyor ve bu aksesuar Google’ın cihazının sahip olduğu kumandaya epey benziyor. Aslında Huawei’nin Google’ın uzaktan kumandasını üreten üretici olduğuna dair şüpheler de bulunuyor.

Huawei Daydream VR başlığını ne zaman çıkaracağı tam olarak bilinmiyor. Google, “yakın bir tarihte” demekle yetiniyor. Bu aksesuarı muhtemelen 2017 Mobil Dünya Kongresinde veya Huawei P10’un tanıtılacağı muhtemel zaman olan Nisan 2017’de görebiliriz.