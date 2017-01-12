HTC U Play ile amiral gemisi U Ultra’nın yanına daha mütevazı bir seçenek ekliyor. U Ultra ile birlikte tanıtılan U Play, tasarım bakımından amiral gemisine yakın bir yerde duruyor. Ancak bileşenlere bakıldığında iki akıllı telefon arasındaki makas biraz daha açılıyor.

HTC’nin “Liquid Surface” mimarisi, U Play’de de kendisini gösteriyor. U Play de büyük kardeşi gibi parlak bir görünüme sahip. Üzerinde yansımalar gösterecek kadar parlak olan bu kasanın gerçekte nasıl bir kullanım deneyimi sağlayacağı merak ediliyor.

HTC amiral gemisi U Ultra’da Snapdragon 821 işlemciyi tercih etmişti. U Play’de ise işlemci tercihi MediaTek Helio P10’dan yana kullanılmış. Bu işlemciye 3 GB RAM eşlik ediyor. Dahili depolama seçenekleri ise 32 ve 64 GB olarak sıralanıyor. Akıllı telefonun 5.2 inç ekranı 1080 piksel çözünürlüğe sahip.

HTC U Play’in arkasında 16 megapiksel çözünürlüklü kamera bulunuyor. Ultra’dakine kıyasla daha küçük piksellere sahip olan bu kamerada otomatik HDR, optik görüntü sabitleme gibi özellikler yer alıyor. U Play’in önünde, tıpkı HTC U Ultra’da olduğu gibi, 16 megapiksel çözünürlüklü kamera bulunuyor. Bu kameranın UltraPixel modu sayesinde düşük ışıklı ortamlarda daha net selfie kareleri yakalamak mümkün oluyor.

HTC U Play 1 of 4

HTC U Play, yazılım konusunda U Ultra ile aynı noktada duruyor. Android 7.0 Nougat işletim sistemini taşıyan telefon, HTC’nin Sense Companion adını taşıyan yapay zekâ platformunu da barındırıyor. Bu platform sayesinde U Ultra kullanıcılarına alışkanlıkları doğrultusunda çeşitli önerilerde bulunabiliyor.

HTC, kulaklık jakına yer vermeme yaklaşımını U Play’de de muhafaza ediyor. Akıllı telefona kulaklık bağlantısı USB-C girişi üzerinden gerçekleşiyor. Telefonla birlikte gelen USonic kulak içi kulaklıklar, daha gelişmiş bir ses deneyimi yaşamayı sağlıyor.

HTC U Play de dört renk seçeneğiyle raflardaki yerini alacak

Tayvanlı üretici, U Play için de U Ultra’da sunduğu renk seçeneklerini tercih ediyor. Akıllı telefon mavi, pembe, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulacak. U Play’in piyasaya çıkışı için şubat ayının ortaları işaret ediliyor. Akıllı telefonun satış fiyatıyla ilgili olarak ise şimdilik bilgi verilmedi.