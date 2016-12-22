Bulut depolama pazarındaki rekabet son zamanlarda biraz durulmuşa benziyor. Uzun bir süredir dönemsel indirimler dışında fiyatlarda pek sık değişim yaşanmıyor. Bu da daha fazla depolama alanı isteyenler için küçük indirimlerin bile önem kazanmasına neden oluyor. Google Drive da 100 GB ve 1 TB paketlerini tercih edenlere yıllık ödeme planı sunarak az da olsa tasarruf etmek isteyenlerin önüne bir seçenek çıkarıyor.

Hangi depolama servisini kullanacağı konusunda karar veremeyenler için aylık ödeme planları halen makul bir seçenek olabilir. Kullanıcılar aylık ödeme planlarından diledikleri zaman çıkış yapabiliyor. Ancak Google ekosistemine entegrasyonunu tamamlamış kişiler için her ay plan yenilemek biraz sıkıcı bir iş oluyor.

Google Drive yıllık ödeme planlarıyla uzun süredir Drive çözümlerini kullananlara az da olsa tasarruf etme imkanını sağlıyor. Söz konusu yıllık ödeme planları sadece 100 GB ve 1 TB depolama alanları için geçerli olacak.

Google Drive yıllık ödeme planlarıyla yüzde 17 tasarruf edilebilir

Google Drive’dan 100 GB depolama alanı satın alanların her ay 5,79 TL ödemesi gerekiyor. Bu ödeme yıllık peşin yapıldığı takdirde cepten 57,99 TL çıkıyor. 1 TB depolama alanı yıllık olarak satın alındığı takdirde ise 289,99 TL ödeniyor. Her iki planda da kullanıcılar yüzde 17 oranında tasarruf ediyor.