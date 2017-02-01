Galaxy S8, 2017’nin merakla beklenen cihazları arasında yer alıyor. Pek çok kişinin beklentisi Samsung’un geleneği bozmaması ve yeni amiral gemisini Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtması yönündeydi. Ancak Güney Koreli şirket, yeni gözde telefonunu bu yıl Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtmayacağını duyurdu. Bu da S8’e dair dedikoduların dolaşımı için süreyi biraz daha uzatmış oldu.

Büyük ihtimalle mart içinde gerçekleşecek tanıtım etkinliği için bekleyiş devam ederken, S8’e dair yeni iddialar da gün yüzüne çıkıyor. Bu iddialardan birinde S8’in 6 GB RAM’e sahip bir versiyonunun olduğu, ancak bunun Çin’de satılacağı belirtiliyor. Diğerinde ise akıllı telefonun Galaxy S7 ile aynı boyutlarda bir kasaya sahip olacağı, ancak pil kapasitesinin 3250 mAh’a çıkacağı iddia ediliyor.

Samsung son yıllarda üst sınıf akıllı telefonlarına 4 GB RAM yerleştirmeyi tercih ediyor. Bu yaklaşımın Galaxy S8 ile de sürmesi bekleniyor. Ancak akıllı telefonun Çin’de satılacak versiyonlarında 6 GB RAM sunulacağı iddia ediliyor. Şirketin 6 GB seçeneğini neden Çin’le sınırlı tutacağı konusunda henüz somut bir bilgi bulunmuyor. Ancak piyasadaki 6 GB RAM barındıran çoğu telefonun sadece Çin’de satıldığını unutmamak gerekiyor.

Samsung’un Çin’de satılacak S8’lerde 6 GB RAM ile birlikte 128 GB dahili depolama alanı sunacağı da iddialar arasında yer alıyor. 4 GB RAM barındıran versiyonlardaki depolama alanının ise maksimum 64 GB olması bekleniyor. Daha öncesinde Samsung’un 128 veya 256 GB depolama alanı sunabileceğine dair iddialar gündeme gelmişti. Ancak Samsung’un microSD kart yuvasını geri getirdiğini ve depolama alanının kapasitesinin artırılabileceğini hatırlatmak gerekiyor.

Galaxy S8 uzun pil ömrü konusunda iddialı olabilir

Galaxy S8 ile ilgili en dikkat çekici iddialardan birisi de pil ömrü konusunda. Akıllı telefonda 3250 mAh kapasiteli bir pilin bulunacağı söyleniyor. Söz konusu pilin Galaxy S7 ile aynı boyutlara sahip bir kasaya yerleştirileceği de iddialar arasında yer alıyor. Akıllı telefonun Plus versiyonunda ise 3750 mAh kapasiteli pilin bulunacağı iddia ediliyor. Samsung’un Galaxy Note 7’de pil nedeniyle yaşadığı tatsız deneyimler ise bu konuda çıkan haberlere biraz daha temkinli yaklaşılmasına neden oluyor.