Samsung’un önümüzdeki haftalarda tanıtmayı planladığı tek telefon Galaxy S8 değil. 2017 model Galaxy J7 de kısa süre içinde resmiyet kazanması beklenen Samsung markalı akıllı telefonlar arasında yer alıyor.

Yeni J7’nin donanım konusunda geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan selefine kıyasla çeşitli iyileştirmeler sunması bekleniyor. Akıllı telefona ait taslaklar ise 2016 sona ermeden ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla cihazın nasıl görüneceği konusunda şimdiden bir fikir beyan etmek mümkün oluyor.

Geekbench’te görülen benchmark test sonuçları ise yeni J7’de bulunması beklenen bileşenler hakkında daha somut fikirler edinmeyi sağlıyor. Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 625 işlemcinin bulunması bekleniyor. Bu işlemciye 2 GB RAM’in eşlik edeceği görülüyor. Daha önceki sızıntılarda 3 GB RAM işaret edildiği için 2 GB RAM’in varlığının biraz hayal kırıklığı yarattığı söylenebilir.

Yeni Galaxy J7 kutusundan Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çıkacak

Galaxy J7 kutusundan Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çıkacak. 13 megapiksel arka kamera, 5 megapiksel ön kamera, 16 GB dahili depolama alanı, 5.5 inç Full HD ekran yeni J7’nin potansiyel bileşenleri arasında sayılıyor. Akıllı telefonun resmi duyurusunun da yakında yapılması bekleniyor.