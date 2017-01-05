Termal görüntüleme teknolojileri geliştiren Flir Android telefonlar için geliştirdiği yeni kamera eklentilerini gözler önüne çıkardı. Android telefonlara USB-C girişi üzerinden bağlanan Flir One kameralar ile termal fotoğraflar veya videolar çekilebiliyor. Kullanıcılar diledikleri takdirde bir nesnenin ya da bölgenin gerçek zamanlı sıcaklığını da Flir One ile görebiliyor.

Üçüncü nesil One’da yeni bir görüntü işlemcisi ve daha yüksek çözünürlüklü bir kamera bulunuyor. Buna rağmen, yeni One’ın fiyat etiketinde 2015 çıkışlı selefininkinden daha düşük bir rakam yazıyor. 2015 model One 250 dolar karşılığında satışa sunulmuştu. Yeni One içinse 199 dolar ödemek gerekecek. Yeni modelle birlikte gelen ayarlanabilir “dongle” ise eklentinin kılıflı telefonlarla kullanılabilmesini mümkün kılacak.

Flir One Pro ise, adından da anlaşılabileceği üzere, daha gelişmiş bir termal sensör barındırıyor ve dayanıklılığıyla da profesyonellere ulaşmayı amaçlıyor. Pro, birden fazla noktanın sıcaklığını ölçme ve tek dokunuşla raporlama gibi özellikler de sunuyor.

Flir One ve One Pro 2017’nin ilk yarısında satışa sunulacak

One Pro’nun fiyat etiketinde 399 dolar yazacak. Flir yeni Android kamera eklentilerini 2017’nin ilk yarısı içinde satışa sunacak.