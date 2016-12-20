Facebook WhatsApp’ı 2014’te satın almıştı. Avrupa Komisyonu, satın alma işlemlerindeki mutat değerlendirmesini bu olayda da gerçekleştirmişti. Komisyon, Facebook’u bu değerlendirme sırasında kendisine yanlış bilgi vermekle suçluyor. Suçlama, Facebook’un mevcut kullanıcı hesaplarını WhatsApp hesaplarıyla eşleştirmesi üzerine ortaya çıktı.

Facebook, inceleme esnasında Avrupa Komisyonu’na iki şirketin kullanıcı hesapları arasında güvenilir otomatik eşleştirme yapamadığını belirtmişti. AB’nin rekabet politikasından sorumlu komiseri Margrethe Vestager, şirketlerin birleşme incelemeleri sırasında doğru bilgiler sunmakla yükümlü olduklarının altını çizdi.

Vestager sözlerine şöyle devam etti: “Komisyon’un ilk görüşü, Facebook’un inceleme sırasında yanlış veya yanıltıcı bilgi verdiği yönünde. WhatsApp’ın satın alınmasına yönelik inceleme esnasında ortaya çıkan bu duruma Facebook’un vereceği yanıtı bekliyoruz.”

WhatsApp bu yıl içinde WhatsApp’a kaydolurken kullanılan telefon numaralarını Facebook kullanıcı kimliklerine bağlama imkanı sunmuştu. WhatsApp’tan o dönemde yapılan açıklamada, bu sayede bağlantılı Facebook hesaplarında arkadaş önerme sisteminin gelişeceği ifade edilmişti.

Komisyon’a göre, Facebook ve WhatsApp hesaplarını eşleştirme imkanı satın almanın gerçekleştiği 2014’te de mevcuttu. Ancak Facebook o dönemde bunu yapamadığını belirtmişti. Komisyon, Facebook’un bu beyanını “yanıltıcı” olarak değerlendiriyor.

Avrupa Komsiyonu, Facebook’a iddiaları yanıtlaması için 31 Ocak 2017’ye kadar zaman tanıdı. Suçlamaların kabul edilmesi durumunda Avrupa Komisyonu, Facebook’a yıllık gelirinin yüzde 1’i oranında ceza kesebilir.

Facebook WhatsApp için 21.8 milyar dolar ödemişti

Facebook’un WhatsApp için 19 milyar dolar ödeyeceği açıklanmış, ancak 7 aylık satın alma süreci tamamlandığında bu meblağ 21.8 milyar dolara yükselmişti.