Google, sürücüsüz otomobil çalışmalarını yürüttüğü birimini ayrı bir şirkete dönüştürmüş ve Waymo adını vermişti. Waymo ve Fiat Chrysler arasında daha önce yapılan işbirliği anlaşmasının ürünü olan sürücüsüz ve elektrikli minivan Chrysler Pacifica Hybrid, CES 2017’de görücüye çıkmıştı. Waymo ve Fiat Chrysler, otomobile dair ikinci önemli haberi Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı’nda verdi. Otonom sürüş teknolojisine sahip otomobilin yol testlerinin ocak ayı itibarıyla başlayacağı belirtildi.

Sürücüsüz Pacifica Hybrid’ler Mountain View ve Phoenix şehirlerinde test edilecek. Google daha önce de sürücüsüz Lexus modelleriyle bu şehirlerde binlerce kilometre yol yapmıştı. Waymo, Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı’nda sürücüsüz Pacifica Hybird’e dair yeni detayları da paylaştı.

Sürücüsüz minivanlarla ilgili olarak dikkat çeken bir diğer nokta ise otonom sürüşün tamamen Waymo bünyesinde geliştirilen çözümlerle mümkün hâle gelmesi. Yani otomobilde kullanılan kameralar, sensörler ve harita teknolojisinin altında Waymo imzası bulunuyor. Şirket, daha önce bu teknolojileri ve bileşenleri başka üreticilerden satın alabiliyordu.

Bu sayede şirket sürücüsüz otomobil donanımı üzerinde daha fazla kontrol imkanına da kavuşmuş oluyor. Maliyetlerin önemli bir ölçüde kısılması da, şirketin elde ettiği faydalar arasında bulunuyor. Waymo CEO’su John Krafcik, kendi LIDAR sensörlerini üreterek maliyetlerde yüzde 90’lık bir kesinti gerçekleştirebildiklerini belirtti.

Waymo, buna rağmen Delphi veya 3M gibi bir parça tedarikçisi olmak istemiyor. Şirket, bunun yerine otomobil üreticileriyle birlikte hareket ederek teknolojisinin yaygınlığını artırmayı seçmişe benziyor.

Chrysler Pacifica Hybrid özel ulaşım servisinde kullanılabilir

Waymo ve Chrysler’in Pacifica Hybrid’i Uber ve Lyft’e rakip olacak bir özel ulaşım servisinde de kullanabileceği belirtiliyor. Google’ın sahibi olduğu Waze’in harita teknolojisinden de serviste yararlanılacağı söyleniyor. Waymo CEO’su John Krafcik de özel ulaşım, lojistik gibi alanlarda otonom sürüş teknolojisinden faydalanabileceklerini dile getirdi.