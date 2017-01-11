PS4 Slim olarak da anılan daha ince kasalı ve uygun fiyatlı PlayStation 4 modeli, yeni bir renk seçeneğine kavuşuyor. Beyaz PS4 Slim, bu ay içinde Japonya’da ve Avrupa’da satışa sunulacak.

Sony tarafından “Buz Beyazı” olarak adlandırılan rengi taşıyan PS4 Slim, Japonya’da 500 GB ve 1 TB olmak üzere iki versiyonla 23 Ocakta potansiyel müşterilerin karşısına çıkacak. 500 GB depolama alanına sahip versiyon için 29 bin 980 yen (995 TL) ödemek gerekecek. 1 TB depolama alanına sahip versiyonun fiyat etiketinde ise 34 bin 980 yen (1158 TL) yazacak.

Beyaz PS4 Slim, Japonya’dan bir gün sonra Avrupa’ya gelecek. Avrupa’da konsolun sadece 500 GB depolama alanına sahip versiyonu satılacak. Konsola sahip olmak için 299 avro (1215 TL) ödemek gerekecek.

Beyaz PS4 Slim özellik bakımından bir fark getirmiyor

PS4 Slim’in beyaz versiyonu, standart Jet siyahı versiyonuna kıyasla farklı bir özellik sunmuyor. Beyaz versiyonun yakında özel paketlerle birlikte de potansiyel müşterilerin karşısına çıkacağını söylemek pek yanlış olmayacaktır.

Güncelleme: Sony’den yapılan açıklamada buz beyazı PS4’ün şubat ayında Türkiye’de de satışa sunulacağı belirtildi. Türkiye’de de konsolun 500 GB dahili depolama alanına sahip versiyonu satılacak.