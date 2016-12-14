Apple MacBook Pro’larıyla ilgili olarak dile getirilen kalan pil ömrü süresi göstergesi şikayetlerine dair ilginç bir adım attı. Şirket, yeni bilgisayarlarında durum çubuğunda bulunan pil ikonuna tıklatıldığında gösterilen “tahmini kalan süre” göstergesini kaldırdı. Söz konusu değişiklik, Mac App Store’da yayınlanan macOS Sierra 10.12.2 güncellemesiyle birlikte gerçekleştirildi.

Apple’ın yeni dizüstü bilgisayarları ülkemizde yeni yeni satışa sunulmaya başladığı için pil ömrüyle ilgili fazla şikayet duymuyoruz. Ancak yurt dışında gerçekleştirilen incelemelerde, Touch Bar’lı MacBook Pro’nun, mevcut pil doluluğuyla daha ne kadar çalışabileceği konusunda gösterdiği tahminle ilgili bazı sıkıntılar olduğu dillendiriliyordu. Apple’dan konuyla ilgili olarak, modern işlemcilerin farklı görevler için güç tüketimini artırıp azaltmasına bağlı olarak sağlıklı bir tahmin yapmanın zor olduğunu söylemişti. Yeni dizüstü bilgisayarlarıyla ilgili olarak dile getirilen bu sorunun ardından Apple, çareyi “kalan süre” göstergesini tamamen kaldırmayı uygun görmüş.

Apple, yeni dizüstü bilgisayarlarının 10 saate varan kullanım süresine ulaşabildiğini söylüyor. 15 inç ekranlı, Touch Bar’lı MacBook Pro’yu bir süredir test ediyoruz. Yaklaşık iki haftadır süren deneyimlerimiz, dizüstü bilgisayarın yoğun kullanımda ve ekran parlaklığının genellikle yüzde 75 üstü seviyelerde olduğu durumda yaklaşık 6-7 saat arasında bir kullanım süresi sunduğunu gösteriyor ki, bu da hiç fena görünmüyor.