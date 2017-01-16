Android işletim sisteminin kurucularından biri olan Andy Rubin, yeni bir şirketi hayata geçirmek için çalışmalar yürütüyor. Gelen haberlere göre, bu şirket şimdiden çok sayıda ürün geliştiriyor. Söz konusu ürünlerde ekran çerçevesi olmayan üst sınıf bir akıllı telefonun olduğu da belirtiliyor. Bloomberg tarafından yayınlanan bir haberde, Rubin’in yakında kuruluşunu resmi olarak açıklayacağı şirketin Essential adını taşıyacağı ve Rubin’in CEO’luk görevini de üstleneceği ifade edildi.

Essential’ın çok sayıda ürünü hayata geçirmeyi planladığı söyleniyor. Bloomberg’in haberine göre, bu ürünler arasında hem mobil cihazlar hem de akıllı ev ürünleri bulunuyor. Şirketin amiral gemisinin ise Apple‘ın iPhone 7’si, Samsung’un Galaxy S7’si ve Google’ın Pixel’i gibi telefonlarla rekabet edebilecek bir telefon olduğu söyleniyor. Rubin’in telefonu 2017’nin ortalarında piyasaya sürmeyi planladığı ve cihazın üretimi için Foxconn ile görüştüğü belirtiliyor.

Essential’ın elinde iPhone 7 Plus’tan daha büyük ekrana sahip olan, ancak daha küçük yüzey alanı kaplayan “en az bir” prototipin olduğu söyleniyor. Diğer tasarım unsurlarının ise metal kenarlar ve seramik arka panel olduğu konuşuluyor. Xiaomi de Mi Mix’in tasarımında geleneksel materyallerden vazgeçerek seramik arka paneli tercih etmişti. Şirketin telefonu için 3D Touch benzeri bir özelliği de test ettiği, söylentiler arasında yer alıyor.

Bloomberg’in haberine göre, Essential telefonu için modüler bileşenleri de değerlendiriyor. Şirketin mühendislerinin geliştirdiği konnektörün hem telefonun şarjı için hem de başka zamanlarda farklı aksesuarların montajı için kullanılabileceği söyleniyor. Bu aksesuarlardan birisinin 360 derece bir kamera olduğu belirtiliyor.

Andy Rubin, Essential’da aralarında eski Apple ve Alphabet çalışanlarının da bulunduğu 40 kişilik bir ekip oluşturdu. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne şimdiden başvurularda bulunan şirketin logosu da bu başvurlardan biri sayesinde gün yüzüne çıktı.

Yapılan başvuruda, Essential’ın mobil telefonlar, akıllı telefonlar, bilgisayarlar, tabletler, aksesuarlar ve söz konusu cihazlar için ek parçalar ve yazılım geliştirmek için çalışacağı belirtiliyor.

Andy Rubin Google’dan 2014’te ayrılmıştı

Andy Rubin, Google’a 2014’te veda ettikten sonra yapay zekâ odaklı çalışmalar üzerine mesai yapmayı seçmişti. Rubin, bu çalışmalar doğrultusunda yapay zekâ girişimlerini desteklemek için Playground Global isimli girişim fonu ve teknoloji kuluçka merkezini hayata geçirmişti.