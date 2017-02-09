Google, LG Watch Sport ve LG Watch Style modellerini 8 Şubatta düzenlediği etkinlikte duyurduktan sonra, mevcut Android Wear akıllı saatler için Android Wear 2.0 güncellemesinin 15 Şubatta çıkacağını açıkladı.

Yeni yazılım Android Wear için önemli bir basamak vazifesi görüyor. Daha kullanıcı dostu bir deneyim, giyilebilir Android cihazlarını daha rekabetçi hâle getirecek bir yığın yenilik bu yeni güncellemeyle birlikte geliyor.

Görsel tasarımda büyük değişiklikler yapılıyor. Saat kadranlarına komplikasyonlar ekleyerek görsel tasarımı daha fazla şekilde özelleştirme, tavsiye edilen cevaplar ve parmak sürüklemeyle kullanılan klavye gibi araçlarla daha kolay mesajlaşma seçenekleri Android Wear 2.0 ile sunuluyor.

Ayrıca yerel bir Google Play uygulama mağazası da bulunuyor. Bu sayede uygulamaları telefon kullanmaya ihtiyaç duymadan, bağımsız şekilde indirmek de mümkün oluyor. Böylelikle iPhone kullanıcılarının yaşamakta olduğu kısıtlamalardan bir tanesi Android Wear tarafında aşılmış oluyor.

Ayrıca Google Fit üzerinden daha fazla fitness seçeneğine erişim ve Google Assistant sanal asistan da sunulan yenilikler arasında bulunuyor.

Bazı yeni özellikler donanıma bağlı şekilde çalışıyor. Bunların arasında NFC desteğine ihtiyaç duyan Android Pay; mevcut Android Wear cihazlarının hiçbirisinde bulunmayan digital crown kadran ile hayata geçen çevirmeli komut girişleri bunlar arasında bulunuyor.

Android Wear 2.0 ile birlikte Android Wear daha iyi görünüme kavuşuyor ve daha iyi işler hâle geliyor.

Google bu yeni yazılımı mevcut cihazlar için 15 Şubatta sunmaya başlayacak. Ancak güncelleme bu cihazlar için çıkmadan önce üreticiler tarafından test edilecektir. Bu da güncellemenin mevcut Android Wear saatlerine ulaşma süresini uzatacaktır.