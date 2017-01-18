İnternet sayesinde aklımıza takılan pek çok şey hakkında hemen bilgi alabiliyoruz. Akıllı telefonlar ile bilgiye artık çok hızlı biçimde ulaşılabiliyor. Ancak, hâlen, her zaman ve her yerde internet bağlantısına sahip olmak mümkün değil. Dolayısıyla bazen akıllara takılan tüm sorulara hemen cevap bulunamıyor. Google, bu duruma bir çözüm getiriyor. Android Google uygulaması üzerinden çevrim dışı olarak aramayı başlatma imkanını veriyor.

Google arama uygulamasının Android sürümü için yayınlanan son güncelleme, kullanıcılara çevrim dışıyken arama başlatma özelliğini sunuyor. Bu aramayı saklayan uygulama, kullanıcı sağlam bir internet bağlantısına kavuştuğunda aramayı tamamlıyor ve sonuçları kullanıcıların karşısına çıkarıyor. Kullanıcılara diledikleri takdirde sonuçlarının hazır olduğuna dair bir bildirim de gönderiliyor.

Google’ın ürün müdürlerinden Shekhar Sharad, yeni özelliğe dair detayları bir blog yazısı aracılığıyla paylaştı. Sharad “Bundan sonra internet bağlantınız kesildiğinde aramalarınızı sıralamaktan korkmayın. Telefonunuzu bir kenara bırakın. Gününüze devam edin. Google uygulaması arka planda çalışacak ve bağlantı tekrar sağlandığı anda sonuçları size ulaştıracak.”

Android Google aramaları için sunduğu yeni özellik yüksek miktarda pil ve veri tüketmeyecek

Sharad, Android kullanıcılarına sunulan yeni özelliğin yüksek miktarda pil ve veri tüketimi gerçekleştirmeyeceğinin altını çizdi. Bekleyen aramalar, Google uygulaması içindeki “Aramaları Yönet” seçeneği altında listelenecek. Google’ın iOS uygulamasına benzer bir özellik ekleyip eklemeyeceği ise henüz bilinmiyor.